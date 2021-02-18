疫下陪愛女做功課練EQ 劉德華再讀書 考起「Yes Daddy」

【明報專訊】「雙劉影帝」劉德華與劉青雲相隔19年再鬥戲，伙導演邱禮濤、姜皓文、黃德斌、吳卓羲、洪天明及內地女星倪妮等，合演警匪動作片《拆彈專家2》，耗資達2億港元製作。原定去年聖誕檔期上映，受疫情影響戲院關閉兩個多月而延誤，終在今日年初七賀歲檔上映。劉德華因疫情工作大計被打亂，深明各行各業都面對不同困難，他認為要抱樂觀態度面對。多了跟愛女的親子時刻，他笑言一向是「Yes Daddy」，但教女兒做功課即遇上難題，大呻有點頂不住。

《拆彈專家2》是全新故事，圍繞劉德華（華仔）飾演的前拆彈專家「潘乘風」牽涉連環爆炸案件成嫌疑犯，追查真相還自己清白。

華仔透露配合角色裝上義肢扮演殘疾人士不困難，最困難是拍爆炸戲，他說：「例如炸毀機場一幕，怎可以拍出真實的爆炸效果？拍攝時小型場面用『真爆』，其餘盡量用『氣爆』再後期加火光。因為風向難控制，氣爆雖然污穢及帶痛楚，但不會被火燒傷，最重要安全做得好，減低演員受傷機會。」華仔預告除了炸機場的震撼一幕，亦會在其他具有香港特色的地方取景，盡量呈現真實一面。

「雙劉影帝」私下少聯絡

華仔與劉青雲2002年合作《嚦咕嚦咕新年財》擦出火花，過去有嘗試邀請青雲客串電影，可惜因撞期而無緣。相隔19年，兩影帝碰頭再合作，默契依然，他大讚青雲是一名好好的演員。

華仔說：「今次找青雲覺得有少少壓力，已多年沒一齊演戲，驚大家不會好配合。之前一齊對稿好清楚互相關係，到開工一埋位就特別地合拍，做製作特輯訪問時，幕後人員都覺得我們說話速度和反應方面好夾。」

華仔形容與熟悉的演員做對手戲特別容易打動人，其他演員則需要時間慢慢適應；拍戲以外他與青雲私下溝通不算多，皆因對方是少說話的人。

限入座率 老闆預蝕本

疫情反覆難以預測，電影市道無奈大受影響，華仔明白戲院入座率受限制，直接影響票房收入，笑言老闆已預了蝕住做。各行業正值面臨不同困難，他提醒大家要小心防疫，同時抱樂觀態度面對，華仔透露原定2020年的工作大計已被打亂，自2019年底拍畢電影《人潮洶湧》，整年也沒有開新戲，連演唱會亦無奈延期。

他說：「2020年有3部戲和兩個演唱會都叫停，原定在今個農曆新年後會公布開演唱會的事，正等待安排。就連fans club活動，大部分亦都改網上舉行。」熱愛工作不願停步的華仔，希望疫情稍緩和，便會為新戲開工。

留家抗疫增磅不少

茹素、做運動加規律生活，令華仔多年保持弗爆身形，不過疫情下卻破戒變增肥，皆因密密食同時又多藉口懶做運動。留家避疫減少工作期間，有更充裕時間陪伴女兒劉向蕙，增加親子時刻。

唯獨談到愛女的功課問題，自稱「Yes Daddy」的華仔語氣有變，自爆是大考驗，並說：「去年農曆新年飛馬來西亞，後來因疫情當地封城，滯留至4月才回港，她一直都有在網上學習，我也好似再讀書。以前較少教她做功課，現在多了，會忍不住講『你咁都唔識？』我是Yes Daddy都頂不住，應該好多父母都會明白。」華仔笑言因此脾氣變得比以前好，但不知女兒有否因為多見父親而感開心。

場地提供：九龍灣國際展貿中心

化妝及髮型：鄭如麗

服裝：Kolor@Lane Crawford

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳