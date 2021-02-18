內地網民批抄襲漢服籲罷睇 《月升之江》金所炫韓服掀罵戰

穿著韓服的宋佳人表示，泡菜和韓服都是屬於韓國的，向內地網民宣戰。

【明報專訊】《君主》金所炫與《步步驚心：麗》志洙合演KBS電視台古裝劇《月升之江》首播報捷，前晚播出第2集，收視升至9.7%，再度成為同時段劇集冠軍。不過內地網民批評金所炫穿著的韓服有抄襲漢服之嫌；又認為故事提及的高句麗屬於中國古代少數民族，跟韓國歷史無關，結果中韓兩國網民掀起罵戰，內地網民更呼籲抵制《月升之江》。

《月升之江》改編自小說《平岡公主》，講述金所炫飾演平岡公主是高句麗第25任君主平原王的獨女，為守護國家和百姓，努力成為首位高句麗女王；志洙則扮演溫達將軍，為平岡公主踏足戰場；香港觀眾可透過「黃Viu」收看。

新劇收視稱冠

為宣傳新劇，金所炫連日透過社交媒體上載《月升之江》劇照及幕後花絮相片，包括穿著韓服向內地觀眾拜年。結果新劇收視報捷，前晚播出第2集，兩部分收視分別錄得5.8%及9.7%，擊敗tvN新劇《L.U.C.A：The Beginning》（5.6%）和JTBC播放的《前輩，那支口紅不要塗》（1.59%），成為同時段劇集收視冠軍。

不過，金所炫穿著韓服的照片卻惹起內地網民不滿，微博用戶群起而攻，「罪名」包括韓服抄襲漢服、高句麗為中國古代少數民族政權，跟韓國歷史無關等。有內地網民留言：「韓國人不知道自己祖先穿什麼衣服？」「除了抄襲中國文化還會什麼？」另一網民表示：「《月升之江》講述高句麗歷史，道化服（即道具、化妝、服務）全抄中國，大家記得抵制。」

韓國網民得悉事件後，紛紛隔空還擊，曾為韓劇《愛的迫降》獻唱插曲的女歌手宋佳人亦加入戰團，前日透過社交媒體上載她穿著韓服的照片並留言：「泡菜和韓服都是屬於韓國的。」饒舌男歌手E-Sens亦表示不滿：「韓服並非漢服，瘋狂的小偷們，你們太醜惡了，請認清事實吧，韓服是屬於韓國人的。」高句麗的歷史歸屬問題，過去多年一直惹起中韓學者爭議。2004年8月，中韓兩國就高句麗歷史問題達成《五項諒解事項》，兩國領導人承諾學術與政治分開，現實與歷史分開，正確對待，妥善處理，不讓爭議影響兩國關係。