曹承佑讚朴信惠體能勁

【明報專訊】《秘密森林》曹承佑與《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠合演有線頻道JTBC科幻新劇《西西弗斯的神話》昨晚首播，並於昨午舉行網上記者會，男女主角跟《藍海傳說》導演陳赫齊齊亮相，後者表示朴信惠跟曹承佑是不二人選，如果他們辭演，此劇便開拍不成。記者會現場還刻意佈置成末世戰地一樣，劇中飾演未來戰士的朴信惠為保護曹承佑，將上演連場動作戲。她表示早在新劇開鏡前個半月，已接受體能及技擊訓練，拍攝期間就連曹承佑亦讚不絕口，「朴信惠的體能超強，而且支持到最後，我自愧不如」。朴信惠對於新劇終開播感到興奮又激動，希望觀眾喜歡美術及道具團隊為此劇付出的心血。

從早前發放的預告片段可見，朴信惠在未來世界的街道見到防彈少年團（BTS）的海報，並收聽他們的《Spring Day》當是生日歌。導演陳赫在會上解釋，朴信惠的角色生活在一個無人廢墟，很需要心靈慰藉，而《Spring Day》正是導演最喜歡的歌曲，幸運地獲得BTS允許作為新劇宣傳之用，令到整件事更完美。《西西弗斯的神話》講述曹承佑飾演天才工程師，在朴信惠協助下找出隱藏並生活在地球上的不明生物，並展開拯救世界的任務。