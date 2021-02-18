【開箱】《消失的情人節》在時差中追逐愛情

【明報專訊】去年11月舉行頒獎禮的第57屆金馬獎，台灣片《消失的情人節》獲11項提名，獨領風騷，而且不負眾望，包辦最佳電影、導演、原著劇本、剪接及視覺效果合共5獎，成為大贏家。原定乘着金馬獎的餘威，定檔去年12月10日上映，卻撞正香港疫情第四波，戲院於12月2日關閉，至今天才有限度重開，《消》片隨即宣布放映優先場，下周四（25日）正式開畫。

愛情與時間的關係

《消失的情人節》講述愛情與時間的關係，就算二人緣分深厚，若不是在對的時間出現，還是有機會彼此錯過，畢竟我們只是凡人，而非時間管理大師。此片是《愛情來了》陳玉勳執導，《打噴嚏》劉冠廷、台劇《必娶女人》李霈瑜及《十七歲的天空》周群達主演的魔幻愛情喜劇。故事講述在台北郵局工作的楊曉淇（李霈瑜飾），天生是個超級性急的女孩，做任何事都比人快一步，唯獨愛情急不來，活了30年依然單身；性格戇直的阿泰（劉冠廷飾）剛好相反，未知是否跟童年遇上車禍有關，凡事都比人慢半拍，就連追逐愛情亦落後於人。

楊曉淇從不放棄愛情，雖然阿泰每天都來郵局寄信，但她不以為然。某日她在公園偶遇陽光大男孩劉文森（周群達飾），對方主動搭訕，她以為有望脫單，二人相約共度七夕，怎料一覺醒來，她最期待的畫面並未出現，原因是情人節消失了。最奇怪的是，自以為「斷片」的她，不單失去情人節當日全部記憶，就連風雨不改每天寄信的阿泰，亦從此人間蒸發。楊曉淇決定踏上「征途」，尋找消失時間的真相，奪回屬於自己的幸福。

奪最佳視覺效果有理

電影最有趣的地方發生在下半場，透過回憶片段，原來楊曉淇跟阿泰早在童年已經認識，兩人遇上車禍，入住同一醫院，在傷痛和苦悶的日子裏，有幸彼此扶持；直至二人出院，男的銘記於心，女的早已淡忘。長大後任職巴士司機的阿泰某日重遇女方，一邊默默在旁守護，一邊透過書信傳情。問題是，楊曉淇如何接收對方心意？

結局出人意表，在此不劇透。如先前所言《消失的情人節》包含魔幻情節，雖然天馬行空，但非亂噏一通，正如戲中提及「時間」就如「利息」一樣，有人只賺不花，有人卻先使未來錢，兩者差異構成情人節消失的秘密，便是相當有趣的概念。為了達至魔幻效果，戲中出現時空停頓畫面，只有阿泰一人能夠行動自如，這場戲在台北信義商圈實地取景，阿泰從站立不動的小孩子手上，放走他的氫氣球，又取去途人的單車，感覺既真實又虛幻，效果逼真自然，難怪奪得最佳視覺效果獎。

劉冠廷演出值得留意

戲中主要場景之一郵局，據說有關方面未能配合拍攝，導演陳玉勳決定斥資500萬新台幣在淡水搭建一間「仿製品」，倒也似模似樣。事實上，女主角為了追尋阿泰寄出的書信，走遍雲林、嘉義各地郵局，過程雖然辛苦，幸好結局美滿，就如追求愛情一樣，沒有付出哪有回報？

值得一提的是，戲中飾演阿泰的劉冠廷，雖然失落金馬影帝，但他在其餘候選電影包括《腿》、《無聲》、《打噴嚏》及《同學麥娜絲》都有份演出，而且角色迥然不同，令人驚訝於他的彈性，是個值得留意的新生代演員。

優先場：2月18日起

上映日期：2月25日