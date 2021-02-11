TVB變天 曾志偉接管音樂業務 余詠珊調職 何哲圖離任星夢娛樂

【明報專訊】曾志偉上月獲委任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂節目。有傳一直掌管綜藝科的余詠珊失勢，以及曾志偉致力修復跟3大唱片公司關係，望打破星夢歌手壟斷《勁歌金曲》頒獎禮，因而影響余詠珊丈夫、星夢娛樂行政總裁何哲圖的地位。昨日TVB公布高層人事變動，何哲圖將於本月28日離任星夢娛樂，發展個人音樂事業；余詠珊則不再負責綜藝節目，調職負責推動業務發展；曾志偉接管音樂業務，他希望何哲圖在外面有更佳發展、余詠珊能勝任新崗位。余詠珊回應被指遭削權：「權力無乜意義。」何哲圖表示好高興有前輩接手。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

TVB行政總裁李寶安昨天發出內部通知，在製作管理、內容創作和業務發展有新安排，杜之克職銜改為副總經理（戲劇製作及節目），曾志偉改為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），余詠珊改為助理總經理（業務發展），全力協助李寶安推動業務發展，不再負責綜藝節目。公司的音樂業務由曾志偉負責，星夢娛樂行政總裁何哲圖將於2月28日離任，發展個人音樂事業。李寶安祝願何哲圖在音樂領域再創高峰，並感謝他多年來在公司的貢獻。

志偉：望還原香港音樂

早前傳出曾志偉有感近年《勁歌頒獎禮》淪為「星夢頒獎禮」，力邀前非戲劇節目總監何麗全回歸，修補跟3大唱片公司環球、華納和Sony的關係，改變頒獎禮由自己人玩晒的生態。曾志偉被問到何哲圖離任，音樂製作及節目由他接任一事，他表示剛收到公司通知，希望何哲圖在外邊有自己更佳發展；他走馬上任，正積極物色適合人才打造更多元化的音樂節目，希望以音樂打破以往的界限和框架，還原香港音樂。至於余詠珊調職，曾志偉希望她能勝任新崗位，工作愉快！談到細仔曾國猷離婚？曾志偉稱從不過問兒子與前媳婦的感情事，雖然兩人分開，仍祝福各自找到幸福！譚詠麟（阿倫）昨日在微博上載跟志偉合照說：「初七好日，梗係要捉呢個無綫高層出去吸收下日月精華啦！祝佢事事精益求精，樣樣盡善盡美。」

余：講權力無乜意義

余詠珊昨日在電視城接受訪問，對丈夫何哲圖（Herman）離職，惹揣測因曾志偉回歸？她說：「不是，Herman考慮兩三個月，過去他在TVB做了400首歌，還要處理好多音樂行政工作，都幾攰，時機到就做自己的事。」她亦自覺過去幾年花好多氣力做新媒體big big shop和big big channel，忽略綜藝節目，志偉回歸可以在傳統媒體上做得更多，她非常樂意見對方接手管理綜藝，認真做下去，「相信志偉可帶綜藝行到好前，我會幫Mark（李寶安）看有什麼新業務的可能性，更加完整」。被指遭削權？余詠珊稱不想用這方向去看，「這幾年我都攰，講權力無乜意義，有權利有義務！這幾年工作量好大，有少少不知點撐落去，有人回來幫手是好事。我不覺得要什麼權，權後面是好大責任，過去幾年孭好多嘢，現在心情幾輕鬆」。TVB綜藝節目經常被網民批評不停重複？她不認為自己不稱職：「我盡了力，不可話過去TVB的綜藝做得不好，好多新東西行出來，好似《你還好嗎》。去年、前年因疫情及社會事件，好多綜藝節目做不到。今年是時候發力，Do姐（鄭裕玲）、阿姐（汪明荃）都有新節目，等志偉決定做不做。」

何：高興有前輩接手

何哲圖回覆傳媒表示將另起新音樂廠牌，嘗試製作其他類型作品。他表示在星夢娛樂近7年，每年製作約50首歌，工作量很大。他相信志偉有能力搞好音樂，好高興有前輩接手。他透露正籌備新公司，未想會招攬哪些歌手。

鄭俊弘菊梓喬感謝何哲圖栽培

何哲圖愛將鄭俊弘去年底已約滿星夢，有傳他跟何哲圖離開TVB。他表示剛看新聞才知Herman離任的消息，好多謝對方在音樂上的栽培，希望Herman有更好發展。他新一年都有新開始、新嘗試，繼續努力做好自己。星夢一姐菊梓喬多謝Herman的栽培，相信TVB的音樂會一路向好。

吳若希亦多謝Herman多年來照顧，希望對方繼續為樂壇帶來好音樂。胡鴻鈞覺得消息好突然，祝福Herman日後工作順利。他做好眼前工作，其他等公司安排。

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