曾麗芬西環戲院開幕預7年回本 蔡瀚億撐《狂舞派3》吉時上映大旺

【明報專訊】全港戲院受第4波疫情影響，自去年12月2日關閉，停業70多天，昨日大年初七（18日）終於重開。由高先電影公司負責人曾麗芬和王利民等投資、位於西環堅尼地城的高先電影院昨日開幕，並舉行電影《狂舞派3》首映禮；曾麗芬表示終於有自己的戲院，夢想成真，4名股東投資共3000萬元，保守估計要6至7年才回本。

記者：柯美

攝影：劉永銳

位於堅尼地城的高先戲院昨日開幕，出席有《狂舞派3》導演黃修平、演員蔡瀚億、楊樂文（Lokman）、霍嘉豪及劉敬雯等，身在外地工作的顏卓靈透過手機視像跟大家見面及分享喜悅。蔡瀾與梁李少霞亦前來道賀。

再開兩間戲院選址新界九龍

在影圈工作多年的曾麗芬做發行和宣傳工作，間中投資製作電影，一直希望有自己的戲院，經歷重重波折，現在終於夢想成真；戲院有4間院共280個座位。曾麗芬稱與股東共投資3000萬元，由於現在限聚令座位減半，保守估計要6至7年才能回本，希望有奇蹟出現。她計劃未來在新界和九龍各開一間戲院，不會大搞，並非想做大院線。

Lokman盼市民報復式消費

蔡瀚億與Lokman對於《狂舞派3》終於上映感開心，蔡瀚億說：「原本年三十晚上映，以為新年要不停到戲院謝票，但戲院未開，多了一星期時間跟家人、朋友團拜；在玩戲遊時，一直輸的我在某段時間就逆轉反敗為勝。正如《狂舞派3》延至大年初七上映，吉時到，是贏的時間。」Lokman表示市民餓戲那麼久，會報復式消費，所以不擔心票房。疫情雖然不能出來做宣傳，但他們透過網上宣傳，蔡瀚億唱電影首集的主題曲，希望勾起大家回憶；Lokman正拍攝一短條片，望下星期完成放上網，幫助電影宣傳。