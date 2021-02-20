歌唱比賽《聲夢傳奇》煞停 曾志偉決定繼續或腰斬

【明報專訊】曾志偉出任TVB副總經理，掌管綜藝、音樂製作和節目，負責公司的音樂業務，跟他傳不和的余詠珊被調職推動業務發展，不再負責綜藝節目，老公何哲圖則於本月底離任星夢娛樂行政總裁一職。TVB變天，余詠珊與何哲圖聯手炮製的歌唱比賽節目《聲夢傳奇》隨即被煞停。《聲夢傳奇》去年全球招募選出15名入圍者，每人獲投放近200萬元訓練費用，原本3月初比賽，現在節目能否繼續或要腰斬，都要等曾志偉決定。

余詠珊︰與志偉和平交接

余詠珊向傳媒表示《聲夢傳奇》參賽者已訓練半年，目前她只知節目會延期，等曾志偉安排。她表示《聲夢傳奇》、晚上10時半的節目、big big shop及big big channel會交由志偉負責，她稱跟志偉交接好和平。至於星夢娛樂會歸無綫，旗下歌手的安排要慢慢傾。曾是「星夢一姐」的吳若希在YouTube頻道跟玄學家陳定幫傾談，被指今年工作有轉變，要轉工或轉公司，會有幾好效果，而且幾爆。

ViuTV推出兩綜藝節目搶收視

曾志偉回TVB暫未有新搞作，ViuTV趁這段時間由下周起逢周一至五推出兩個新綜藝節目，分別是晚上10時半由何啟華、陳海寧主持的《家多咗個PET》，11時由MIRROR成員王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）等主持的《克服他她它》。

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