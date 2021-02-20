父親麵店被追欠租面臨結業 李亦喬落淚：望與業主和解

【明報專訊】李亦喬（牛雜妹）昨日出席手機殼品牌活動，談到其父在元朗經營的麵店被業主入稟，追討過去兩年拖欠的租金，要求他們交還店舖鎖匙，將面臨結業。李亦喬稱麵店做了17年，這兩年社會運動和疫情令生意大受影響，跟業主代表律師協商，但去年10月洽談續約時，律師稱他們欠租6位數字，不獲續約。她說：「不知點解說我們欠租，具體欠多少也不知道，突然有天收到提告紙，排期下月上庭；我只可以為爸爸聘請律師，交由律師處理。由於對方拒絕溝通，未知店舖命運如何！」

李亦喬表示新年和父母都不開心，擔憂下連續多晚失眠：「我對店舖的感情深過屋企，自小在店裏吃飯多過在家。」面臨結業有點難過，她忍不住落流，「不是有這間店舖，我不會叫『牛雜妹』，亦沒機會入行和大家見面」。她認為現在不是數目問題，爸爸年紀大，退休無問題，但不想退休得不光彩。爸爸非常不開心，但在她面前表現堅強。

李亦喬稱麵店經營多年，與業主關係一直良好，可能中間有誤會，希望和平解決，讓爸爸再做一段時間。相信業主不是想趕盡殺絕。若未能達成協議會否另起爐灶？她表示有朋友跟她傾過，但麵店是家人的，要跟家人商量，目前先處理官司。

記者：柯美