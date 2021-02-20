《Penthouse 2》李智雅中場回歸 上季已遭殺害 缺席記者會似為掩人耳目

李智雅在上季被殺後，預料今季將會以全新身分亮相。

【明報專訊】韓國SBS電視台去年播出劇集《The Penthouse》，講述一班為躋身上流社會的女人，變成金錢奴隸的故事。雖然劇情被譏「狗血」，卻掀起追看熱潮，收視率最高錄得28.8%。電視台開拍續集，趁昨晚首播之前，同日先舉行網上記者會，一眾主角亮相，唯獨上季慘遇殺害的李智雅缺席，韓媒爆料指她將會在今季中段再次登場，叫粉絲驚喜不已。

李智雅、金素妍及柳真等演出《The Penthouse》第2季，昨晚起逢周五、六播出，今季預計有12集，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。故事延續上季劇情，講述兩年之後，居住在首爾頂級豪宅Hera Place的人，為了守護子女將來及個人利益，不惜一切踐踏對手，並展開復仇大計。

化身蝴蝶紋身女

昨日一眾主要演員出席網上記者會，唯獨女主角之一李智雅缺席。事實上，她的角色在首季尾聲已經死去，觀眾好奇她會否在第2季「復活」。

韓媒昨日報道，李智雅已確定在今季再度登場，但未有透露角色，僅表示將以全新面貌示人。早前有網民猜測，在預告片中出現的一名背部有蝴蝶紋身的神秘女人，很大機會就是李智雅。

劇中飾演清雅藝術學校負責人的金素妍表示，今季保持惡女形象，還透露會有女高音的歌唱表演，坦言為了這場戲苦練良久。金素妍曾經透露，丈夫李尚禹不滿她在劇中出現太多接吻鏡頭而罷睇，但他卻答應客串演出第2季，金素妍解釋丈夫的戲分比較輕鬆，笑言大家不用替她擔心。

嚴基俊為吻戲苦惱

上季遭人誣陷為殺死李智雅兇手的柳真，透露今季將會展開復仇大計，又說相比上季的精神失常，今季變回冷靜，復仇行動也更周詳，笑言角色已經戒酒，不會再因酒精而犯錯。

至於扮演「出軌男」的嚴基俊則表示，今季將會變得更奸險，絕不介意觀眾討厭甚至鬧爆他。被問到為演出今季而作出什麼準備？他笑言為如何拍出更好看的接吻戲而苦惱。

文：蘇珮欣