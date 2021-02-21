兩影帝相隔18年合演新片《金手指》 梁朝偉戲鬥劉德華正邪大反轉

【明報專訊】兩大影帝梁朝偉與劉德華繼電影《無間道III︰終極無間》後，相隔18年再攜手合作新戲《金手指》，兩人當年分別演臥底與黑警、正邪對決角色成為經典；今次這部電影由英皇電影投資達3.5億元，以1970至1980年代廉署反貪題材作骨幹，兩人的角色來個正邪大反轉，加上梁朝偉與蔡卓妍一段感情線，以及有同是影帝級的任達華、方中信助陣，甚具睇頭，難怪英皇老闆楊受成信心十足，誓要破港產片票房紀錄。

梁朝偉（偉仔）、劉德華（華仔）、任達華、方中信、蔡卓妍（阿Sa）、導演及編劇莊文強、監製黃斌及楊受成聯同一眾演員，昨日齊出席電影《金手指》發布會。

楊受成投資3.5億：好痛好傷

楊受成表示疫市下以巨額投資開戲，這個陣容絕對是一分錢一分貨，相信有好成績。他說：「投資了多少錢，講出來都好痛、好傷，是3億5000萬，無作大，相信是港產片有史以來投資最大一部戲。」

莊文強透露驚人投資額原因是疫情關係，全片要留港搭景拍攝，已花費逾1億，特技及演員片酬又各逾1億。監製黃斌稱老闆楊受成會加碼投資，問哪個演員片酬最貴？他說：「要問楊受成才知。」

「再合作感覺親切有默契」

偉仔與華仔避免劇透，笑言最吸引他們是故事好精彩。問到相隔18年再合作的感受？偉仔說：「感覺好親切，由電視合作到電影，好興奮、好開心，演員之間經過好多次合作才有默契，我覺得今次會同以前一樣，好好玩，我好期待。」華仔表示再與偉仔合作回憶返晒嚟，「我看完劇本已覺得對手應該是梁朝偉，果然是他，別無他選」。莊文強稱兩人的角色亦敵亦友、亦正亦邪，不過偉仔大爆道：「今次算是《無間道》嘅調轉版，文戲較多，主要是劇力萬鈞，當然有些動作。」

梁朝偉稱好拍檔一直無變

再合作可覺得華仔有改變？偉仔說：「我平時放假很少和同事見面，我一直好佩服華仔，他工作好用心，我一直有睇華仔的戲，覺得他還是很有熱誠，每件事做到最好。由第一次合作劇集《獵鷹》開始，他一直都無改變。」華仔說：「我和偉仔一樣很少私下聯絡同事，我一直有留意大家的作品，反而很有興趣想跟偉仔學滑水，拍完戲有機會約時間。」

劉德華望影業愈來愈好

偉仔透露因為疫情關係，去年10月才拍完Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》回港，之後到上海和北京宣傳，現階段投入新片工作，基本上沒有休息。

華仔主演電影《拆彈專家2》在戲院重開即成為單日票房冠軍，他說：「戲院重開是電影業一個喜訊，現在還是五成入座率，希望愈來愈好，有很多電影因疫情延後上映，之後大家有更多不同選擇，希望支持電影的同時，亦要好好保護自己。」他表示沒跟大家戴透明口罩，是自己習慣戴外科口罩。

阿Sa：以為要畀錢拍戲

阿Sa與華仔繼《再說一次我愛你》後再結片緣，更首次與偉仔合作，她興奮說：「簡直覺得自己前世拯救咗成個銀河系，第一次和朝偉哥合作，已經被佢對電眼電暈；我可以講發達喇，老闆跟我講拍這部戲時，我以為要自己畀錢拍。」

阿Sa稱朋友比她更開心，個個都說要來探班，但被她拒絕，叫朋友不要影衰她。問她戲中與偉仔有否親熱鏡頭？她說：「劇情需要嘛！唔關我事㗎！不是我自己加的，不過尺度就沒像電影《雛妓》牀戰任達華咁勁，上次已是我的極限，但不是華哥的極限。」在旁的偉仔笑言：「未拍好難知去到什麼程度，很多時在現場才決定，到時睇吓應該去到什麼程度！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

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