DIY賀年口罩 余德丞祝大家百毒不侵

【明報專訊】余德丞在牛年祝福大家身體健康、笑口常開！今個農曆新年，疫情有緩和迹象，他呼籲各界繼續要做好防疫措施，還特意示範DIY賀年口罩，鼓勵大家加點創意，戴住口罩都有新年氣氛。雖然他自認畫功一般，但在口罩寫上「百毒不侵」及畫出牛公仔都似模似樣。

要人緣不要姻緣

余德丞表示新年留家跟家人共度，「我食年糕、瓜子，減少跟親友拜年聚會，又沒有約朋友玩遊戲、唱卡拉OK、睇賀歲片；我在家翻煲昔日的賀歲片，又上網打麻將」。回望2020年，大家經歷艱辛的一年，要四出撲口罩、買廁紙、買米；他祈求一切不好的事情都過去，牛年百業興旺、心想事成。他表示日前行商場見到桃花樹，即兜了3個圈，祈求帶旺桃花運，做演員人緣好重要，至於姻緣則不心急。

演員主持兩兼顧

余德丞正拍攝劇集新版《十月初五的月光》，他說：「早前都參與新劇《把關者們》演出，我好享受做演員，可以透過演出，體驗不同角色的人生，期望今年有更多新嘗試。」至於綜藝、旅遊及體育節目主持工作，他都樂於兼顧，希望帶出歡樂和正能量，他說：「去年主持《娛樂大家》口碑好，街坊對我說睇得好開心，這些迴響對我好有鼓勵，我都建立了網上頻道，邀請藝人朋友玩遊戲及介紹美食。」

服裝：Theory

場地：Greyhound Café@Times Square

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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