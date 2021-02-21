似「大小姐」夠傻氣Cute Cute哋 林淑敏牛年願望：全港老闆加人工

【明報專訊】林淑敏在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「大小姐」龍力蓮，將野蠻、潑辣及霸道演繹得入型入格。雖然她與「大小姐」性格南轅北轍，若從打工仔立場發聲，則有一個相同的牛年願望，「打工仔現在咁搏命捱，當經濟環境和工作氣氛轉好，全港老闆無理由不加人工吧」。不敢奢求大富大貴的林淑敏，只望盡力緊守崗位，盼有一份工可享安樂茶飯，重拾疫情前大家過着的開心日子。

演活《愛‧回家》大小姐角色的林淑敏，趁新春挑選心水應節年花，為家居添加新年氣氛。曾經患上癌症，加上目前疫情未退，林淑敏體會擁有健康比財富更重要。她送上牛年祝福：「疫情會見到盡頭的，有健康最重要，才可以繼續向前行！我最基本的要求是健康、開心和快樂，有了健康，做其他事就容易得多。」受角色帶挈，林淑敏去年在疫情下仍接到不少廣告，豬籠入水。她表示不太着重物質，守護好健康，盡快重過以前正常生活是她的願望。

與老公相敬如賓不發惡

《開心速遞》中大小姐經常拍枱大聲喝罵人，現實中林淑敏與結婚多年的圈外丈夫相敬如賓。她嬌嗲說：「我和大小姐最相似的地方是夠傻氣、Cute Cute哋！在老公面前不會發惡，我們好少鬧交，有事會攤出來講，等大家冷靜才再傾，誰對誰錯沒所謂，大家要磨合。我絕不會帶『大小姐』回家。做戲可以好好玩、好好笑，現實生活如真的鬧人、篤人，已經反了面，感情、友情都會因此打折扣。」

給觀眾歡樂是使命

劇中大小姐對同事嚴厲苛刻；林淑敏則不時向劇組人員「萬歲」請飲請食，以慰勞大家長時間拍攝，非常體貼。她謹記飾演「舅父」歐瑞偉的說話，「他說演處境劇人人都是主角、亦是閒角，沒有大細角色，不分你我！因為大家都會輪流當主角，能反映到社會上不同人的不同性格，角色能代表到他們就已經是成功」。大小姐為林淑敏帶來獎項，她不認為屬個人榮耀，反而帶給觀眾歡樂是她的使命，聽到一句讚美說話，所得到的滿足感用錢也買不到。已認定大小姐角色是其代表作，林淑敏最開心獲大眾共鳴，「最鍾意聽到有人讚『你角色同我公司阿姐好似』，比起讚我靚或演得好，來得更開心。」

服裝：IRIS & INK from THE OUTNET

場地：雅緻花藝

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵