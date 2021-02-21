章子怡意外跌倒左肩甩骹 小休數日忍痛開工

章子怡受傷片段曝光，見她（右）穿古裝戲服拍內地劇《上陽賦》，急步前行時不知衫袖被柱勾着，被扯到失平衡跌在地上。（視頻截圖）

【明報專訊】章子怡主演內地劇集《上陽賦》正熱播，近日劇組上載章子怡拍攝一場戲時意外跌傷膊頭的片段；章子怡受傷後面露痛苦表情，工作人員立即送她入院，她的丈夫汪峰亦趕到。章子怡檢查後證實左肩甩骹，獲安排到復康中心治療。章子怡數天後即復工再投入拍攝，還對鏡頭舉起左手說已沒大礙。

受傷片段曝光 章露痛苦表情

章子怡的受傷片段中，見到她穿著衫袖很長的古裝戲服，配合劇情急步前行，誰料衫袖被柱勾着，她即時被扯到失平衡、側身跌在地上，當場動彈不得。其他演員及工作人員衝上前看她的情况，她躺在地上用右手按着左肩，面露痛苦表情。工作人員慢慢將她扶起，敷冰、拿繃帶為她包紮，她痛得用紙巾抹淚，之後被送往醫院檢查。

老公汪峰擔心 火速趕到醫院

章子怡的的老公汪峰接到通知即趕到醫院了解情况，非常擔心。章子怡照X光檢查後，醫生稱她左肩甩骹，要到復康中心治療。她步出醫療室時見到老公汪峰，說後臂全腫，手抬不起，她無奈說如能堅持都肯定會堅持，要繼續拍攝。

復工舉起左手證傷勢沒大礙

章子怡在復康中心由醫師診治，因過程太痛，她忍不住嗌出來，汪峰全程陪伴支持。章子怡為免阻礙拍攝進度，休息數天後便返劇組，忍痛繼續拍攝。她為讓大家放心，笑着慢慢舉起左手，證明傷勢已沒大礙。劇組在她受傷的片段上留言，說她即使受傷左肩不能動，也沒有耽誤拍攝進度和質量。

娛樂組