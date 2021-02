Kim Kardashian入稟跟Kanye West離婚 婚前協議免爭171億財產 要求平分子女撫養權

next

【明報專訊】真人騷女星Kim Kardashian與饒舌歌手老公Kanye West捱不過七年之癢,前日女方入稟申請離婚,由於二人已簽訂婚前協議書,共同擁有22億美元(約171億港元)財產將有序分配,她僅要求平分4子女的撫養權。隨着Kim主演的真人騷《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up With the Kardashians)下月播出最後一季,象徵二人婚姻關係亦走到盡頭。

據美國娛樂網站TMZ報道,現年40歲的Kim Kardashian前日向洛杉磯法院入稟申請離婚,並要求跟Kanye West共同擁有4名子女,包括7歲長女North、5歲兒子Saint、3歲女兒Chicago及21個月大么兒Psalm的撫養權,英國《每日郵報》隨即刊登有關法律文件,Kim的家族發言人亦已經證實離婚報道可信,但未有發表正式聲明。

參選總統被指離婚導火線

據知情人士向《每日郵報》證實,二人是和平分手,加上婚前已經簽訂協議書,兩人婚後共同擁有財產22億美元(約171億港元),包括房地產、汽車,以及各自經營的時裝及化妝品生意等,將會合理分配,避免發生離婚爭產的鬧劇。

2013年10月,Kim趁33歲生日宣布跟Kanye訂婚,翌年5月在意大利舉行婚禮,兩場盛事都透過《與卡戴珊一家同行》轉播,據報Kanye對此頗為不滿,婚後曾譏諷外母Kris Jenner為「Kris Jong-Un」,把她跟朝鮮領袖金正恩相提並論。巧合的是,這齣自2007年開播至今的真人騷,待下月播出第20季後便將與Kim的婚事一同畫上句號。

有傳Kanye去年參加美國總統大選,是觸發離婚的導火線,據報他在競選壓力加上躁鬱症影響,忽然踢爆Kim婚後曾跟饒舌歌手Meek Mill出軌,為此要跟她離婚;又自爆曾要求Kim墮胎,哭訴自己幾乎殺死女兒North。事後Kim開腔回應事件,稱老公患有躁鬱症。不過對於離婚傳聞,她隻字不提。

離婚之後,Kim跟子女將繼續定居洛杉磯的6000萬美元(約4.68億港元)豪宅,Kanye則留在懷俄明州的牧場;早前有報道稱,去年10月他倆已經開始分居生活,如今只是保持舊觀而已。今次已是Kim第三度離婚,由2000至2013年間,她先後嫁給唱片監製Damon Thomas及籃球明星Kris Humphries;Kanye則是首次結婚,卻離婚收場。