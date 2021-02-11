Kim Kardashian入稟跟Kanye West離婚 婚前協議免爭171億財產 要求平分子女撫養權

Kim Kardashian的離婚文件指出，她要求跟Kanye West共同擁有4名子女的撫養權。

【明報專訊】真人騷女星Kim Kardashian與饒舌歌手老公Kanye West捱不過七年之癢，前日女方入稟申請離婚，由於二人已簽訂婚前協議書，共同擁有22億美元（約171億港元）財產將有序分配，她僅要求平分4子女的撫養權。隨着Kim主演的真人騷《與卡戴珊一家同行》（Keeping Up With the Kardashians）下月播出最後一季，象徵二人婚姻關係亦走到盡頭。

據美國娛樂網站TMZ報道，現年40歲的Kim Kardashian前日向洛杉磯法院入稟申請離婚，並要求跟Kanye West共同擁有4名子女，包括7歲長女North、5歲兒子Saint、3歲女兒Chicago及21個月大么兒Psalm的撫養權，英國《每日郵報》隨即刊登有關法律文件，Kim的家族發言人亦已經證實離婚報道可信，但未有發表正式聲明。

參選總統被指離婚導火線

據知情人士向《每日郵報》證實，二人是和平分手，加上婚前已經簽訂協議書，兩人婚後共同擁有財產22億美元（約171億港元），包括房地產、汽車，以及各自經營的時裝及化妝品生意等，將會合理分配，避免發生離婚爭產的鬧劇。

2013年10月，Kim趁33歲生日宣布跟Kanye訂婚，翌年5月在意大利舉行婚禮，兩場盛事都透過《與卡戴珊一家同行》轉播，據報Kanye對此頗為不滿，婚後曾譏諷外母Kris Jenner為「Kris Jong-Un」，把她跟朝鮮領袖金正恩相提並論。巧合的是，這齣自2007年開播至今的真人騷，待下月播出第20季後便將與Kim的婚事一同畫上句號。

有傳Kanye去年參加美國總統大選，是觸發離婚的導火線，據報他在競選壓力加上躁鬱症影響，忽然踢爆Kim婚後曾跟饒舌歌手Meek Mill出軌，為此要跟她離婚；又自爆曾要求Kim墮胎，哭訴自己幾乎殺死女兒North。事後Kim開腔回應事件，稱老公患有躁鬱症。不過對於離婚傳聞，她隻字不提。

離婚之後，Kim跟子女將繼續定居洛杉磯的6000萬美元（約4.68億港元）豪宅，Kanye則留在懷俄明州的牧場；早前有報道稱，去年10月他倆已經開始分居生活，如今只是保持舊觀而已。今次已是Kim第三度離婚，由2000至2013年間，她先後嫁給唱片監製Damon Thomas及籃球明星Kris Humphries；Kanye則是首次結婚，卻離婚收場。