吳孟達被指返港入院治病 田啟文：朋友見他瘦很多 病擴散了

【明報專訊】2月初網上流傳片段，可見吳孟達為新片《少林寺之得寶傳奇》拍海報期間，突感不適，並用手按胸口，他表情痛苦，但堅持繼續拍攝。昨日有消息稱吳孟達病重，低調返港入院在腫瘤科接受治療；曾多次跟吳孟達合作的田啟文接受訪問稱，有朋友曾探望達哥，他的病已擴散，為免被人看到消瘦病樣，跟朋友也斷了聯絡。

娛樂組

據悉吳孟達健康轉差，曾赴澳門求醫後返港醫治，他不想患病的消息傳出，由太太與家人貼身照顧。昨日田啟文接受傳媒訪問提到達哥的病况，他稱兩人一直有短訊聯絡，但近兩個月失聯似的，他傳信息給達哥，但對方沒有回覆，其他朋友向他慰問也沒有回覆。

不清楚是否在腫瘤科

田啟文稱不想給對方添壓力，從身邊朋友得知有人曾往醫院探望，見他瘦了很多，病擴散了，但情况未算很差，正在醫治。至於是否接受腫瘤科治療？田啟文稱有關病情並不清楚。其實他跟達哥已一段長時間沒見面，早前達哥主動聯絡報平安，稱身體不適才發覺健康有問題，幸好找到好的醫療團隊。

吳孟達去年曾與腕表品牌萬希泉合作，推出「三叔陀飛輪」腕表，預祝他從影50年。對於達哥在醫院接受治療一事，品牌創辦人沈慧林表示未有收到確實消息，因達哥主要在內地工作，故近期未有見面，原打算農曆新年過後相約敘舊。他說：「對上一次見達哥已是去年7月拍手表廣告時，之後各有各忙未有碰面。當時見他精神氣色狀態都好好，拍攝時給予很多意見，帶來很多歡樂，過程中大家合作愉快，他是好善良、好好人的前輩。」沈慧林稱很關心達哥的身體情况，如果真的不適，祝對方早日康復。

苑瓊丹跟達哥過往也不時合作，近年少聯絡，記者問苑仔有沒有聽聞達哥患病的消息？她表示不清楚，但關心對方會去打聽。

周潤發藝訓班同學 周星馳好拍檔

2014年，吳孟達工作過勞令身體變差，並因病毒感染引致心臟衰竭，機能僅餘三成多，要緊急入院。事後達哥憶述病發時呼吸困難，入深切治療部，最壞情况時醫生曾叫其家人趕到醫院，幸大步檻過，他出院後便找律師立遺囑。此病後達哥感受健康比一切重要，戒煙戒酒並減少工作量。早前他在內地節目《王牌對王牌》透露，3年前拍電影《流浪地球》時也曾辛苦到要吸氧氣。

吳孟達是第3期無綫藝員訓練班出身，跟周潤發與林嶺東是同學。吳孟達跟周星馳的合作最經典，由電視到電影，都是最佳拍檔，但自《少林足球》後再沒合作。後來他在訪問中提及星爺，說兩人沒有交惡，但友情不復見，可能是身分已不同，有點老死不相往來的感覺。早前在《王牌對王牌》被問及跟星爺再合作的機會時他說：「我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」