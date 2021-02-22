二人留言遭麥明詩批性別歧視 林作接受鍾培生百萬擂台挑戰

【明報專訊】林作早前聲稱要籌100萬元請人加入保險團隊；已故「工廈大王」鍾江海後人鍾培生，家族坐擁過百億資產，則在網上稱用100萬回饋會員。林作公開指對方「抄我100萬？」不甘示弱的鍾培生主動提出用100萬現款跟林作簽約，雙方在擂台搏擊較量，林作輸贏都有錢收。其後林作以「辯論戰代替」、「從未學打拳」等理由拒上擂台；兩男連日隔空罵戰，成為網上熱話。

何猷君揶揄不要縮沙

林作舉棋不定，不少網民有意見，賭王四太兒子何猷君亦揶揄他不要縮沙，多次催促他早日決定。林作昨日貼文列出比賽條件，鍾培生後來回覆聲言自己學打拳4個月已第1次上擂台，不介意給半年時間讓林作練習，亦拒絕閉門作賽要求。鍾培生稱合約已送出，今日（星期一）就可以簽。林作隨後在Instagram公開穿上長衫作打功夫狀的照片，並宣布接受挑戰，詳情則稍後公布，只寫道「Let's go. No pussy. 我從未龜縮過。」有網民留言問是否由TVB直播，以及曾志偉做司儀；亦有人提醒他買定醫療保險。

麥明詩稱留言因看不過眼

鍾培生及後在網上回應林作稱，自己從來不打女人，林作將會是第一個。林作舊愛麥明詩原本一直隔岸觀火沒表態支持哪方，卻忽然以英文留言奉勸兩男打還打，不應性別歧視，不應把女性比喻為弱者。本報聯絡麥明詩，她解釋留言是因為看不過眼二人的行為。林作電話回覆稱：「明（今）日會見面，傾好細節內容就會簽，我們之間的君子協定，不會透露簽約的時間地點，簽訂後會正式公布。至於麥明詩的留言，我想解釋『No pussy』是英式俚語，意思解膽小、龜縮，我沒有侮辱女性的意圖。這次是我們兩個男人之間的事，不想牽涉到其他人，不清楚她為什麼會誤會。」

記者：林蘊兒