恐女兒不快 郭羨妮盼親熱戲點到即止

【明報專訊】郭羨妮2015年離開無綫後，大部分時間照顧女兒，間中演出電影。近日她接拍ViuTV新劇《冥冥之中》，與劉心悠、蘇志威、栢天男等合作，昨日舉行開鏡禮。郭羨妮與蘇志威曾合演無綫劇《絕世好爸》，相隔18年後再碰頭非常開心。蘇志威表示2005年起忙於走埠演唱，很久沒拍劇，過去一年遇上疫情影響開騷，反而造就他拍劇過戲癮，不過在新劇跟郭羨妮沒有對手戲。

郭羨妮首次拍ViuTV劇集，獲監製安排跟潘燦良及呂熙談情，且有親熱戲，她說：「要再研究點拍，我不想太親熱，怕個女不鍾意。有時在家播放我以前演出的戲給她看，睇到我演攬攬惜惜她就不喜歡，播《無名天使3D》她喜歡睇，我也自豪拍打戲踢腿很高。」蘇志威慶幸拍親熱戲沒包袱，兩個女兒會畀意見，指導他如何演出效果更好：「可能老婆（劉小慧）平時會講解，兩個女好明白我的工作。」

劉心悠呻拍《宮心計2》捱夜辛苦

劉心悠剛拍完內地劇回港，完成隔離立即又開工。她表示首次拍ViuTV劇集感覺舒服，每日只開一組戲，有時間休息回氣，不似拍無綫劇《宮心計2深宮計》時要捱夜那麼辛苦。今次她要挑戰開槍戲：「導演要求我單手開槍，展示有型一面，原來開真槍後座力很勁，聲響好大，開一槍都耳鳴；我又要練習不眨眼。雖然有專人教我練槍，但好驚又要扮鎮定。」 左手紮繃帶的栢天男透露，前天拍打鬥戲被刀所傷，劇中他還犧牲色相：「有兩幕除衫冲涼戲，但我不介意加戲。」心悠笑言下次要去監場睇腹肌，她與栢天男劇中的角色由不和變曖昧，預告有少少親熱戲。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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