宋仲基曬肌怒吼意大利文 《黑道律師文森佐》首播收視高開

【明報專訊】《太陽的後裔》宋仲基擔正有線頻道tvN新劇《黑道律師文森佐》前晚首播，跟OCN《Times》及SBS《The Penthouse 2》打對台，扮演意大利黑手黨律師的宋仲基，講述他返回韓國遇上不如意事，即用意大利文破口大罵，還大曬胸肌，首集收視7.7%，成為tvN首播最高收視劇集第3位。

文：蘇佩欣

宋仲基伙拍《浪漫的體質》全汝彬、《The Game：朝著0點》玉澤演合演的《黑道律師文森佐》前晚在tvN首播，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix收看。

首集講述宋仲基是意大利黑手黨卡薩諾家族的律師。他一直尊敬的卡薩諾家族話事人，被對手殺害及奪去葡萄園，他以律師身分前往跟對方洽商但失敗，於是燒掉葡萄園。宋仲基認為卡薩諾家族新話事人未夠資格擔大旗，遂返回韓國，並打算拿走黑道藏在一幢舊建築地底下的黃金，可是遇上集團收購大廈重建，租戶亦反對遷出。

宋仲基的角色經常西裝筆挺，看來很有型，但返回韓國後十分倒楣，包括遇迷魂黨被洗劫一空、雙手黐上香口膠、遇古怪租客、洗澡時沒有水等，氣得他用意大利文怒罵，場面搞笑。結果第一集收視錄得7.7%，最高瞬間達9.5%，打入tvN台史上最高首播收視劇集第3位，僅次於《陽光先生》及《男朋友》。宋仲基的家人也力撐新劇，其胞兄昨日更新社交媒體，上載宋仲基兩名侄仔到片場探班的照片，還有跟玉澤演及全汝彬的合照。

《The Penthouse 2》收視破20%

至於SBS新劇《The Penthouse 2》前晚播出第2集，收視升穿20%大關，上下兩部分為15.1%及20.4%，成績彪炳。值得留意的是《黑道律師文森佐》於韓國時間9時至10時40分播出，《The Penthouse 2》則於10時至11時10分播出。兩劇播出時間重疊，《The Penthouse 2》上半部分收視稍遜，或受《黑》劇仍在播出影響。

《The Penthouse 2》第2集講到柳真跟金素妍的前夫尹鐘焄假結婚，計劃向金素妍及嚴基俊報仇，還搬入Hera Place。準備舉行出道20周年演唱會的金素妍，聲帶出現問題，故找幕後代唱，怎料代唱者是柳真。另外，金素妍現實中的丈夫李尚禹前晚客串演記者，發現金素妍聲帶欠佳，質疑她能否順利開騷。

《Times》收視低開1.6%

另一方面，申河均與呂珍九合演的有線頻道JTBC劇集《怪物》，以及李瑞鎮主演的OCN《Times》也是同時段播出，前者第2集錄得3.95%收視，後者首播則低開1.6%。