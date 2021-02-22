【開箱】《最好的妳》 缺少動聽主題曲的《莫負當年情》

【明報專訊】憑劇集《醫人當自強》走紅的嘉芙蓮希歌（Katherine Heigl），加入影壇後拍過《弊傢伙，搞大咗》等賣座作，不過幾年前傳出她難搞又愛耍大牌，事業一度受挫；不過她有份監製及擔正的新劇《最好的妳》（Firefly Lane），本月3日在影視串流平台Netflix首播，直至昨日依然位列全球熱播劇集榜第3位，僅次於分別在本月17日上架《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）及19日首播的《明日歐洲爭霸戰》（Tribes of Europa）。

一起長大及工作的摯友

《最好的妳》全劇10集，改編自Kristin Hannah的同名小說，由《東區女巫》瑪姬菲曼（Maggie Friedman）創作，除了嘉芙蓮希歌外，還有劇集《大學老友記》莎拉楚奇（Sarah Chalke）及《爆炸性醜聞》賓羅遜（Ben Lawson）主演。故事講述Tully從未見過生父，母親Cloud是經常吸毒到迷迷懵懵的嬉皮士，1970年代本由婆婆照顧仍讀小學的她，突然被媽媽上門拉走說一起生活，卻在反戰遊行失散，被送回婆婆家中的她對媽媽心懷怨恨；沒料到上初中後，Cloud又再出現接走Tully，並把她帶到名叫螢火蟲小路的地方居住，14歲的她因而認識了鄰居同齡女孩Kate。

Kate的家庭美滿，有父母及哥哥照顧，戴着厚厚眼鏡的她，卻自覺永遠像透明人，尤其跟她一同上學的Tully已是美少女，吸引所有同學的目光；兩人個性迥異，但Tully從Kate身上得到溫暖。兩人一起上大學，Tully更立志成為電視新聞主播。畢業後Tully獲電視台聘請，並向上司Johnny極力推薦Kate擔任助手，一對好友從同學變成同事，Kate更對Johnny一見鍾情，Johnny對Tully卻有特別的感覺。多年之後，40出頭的Tully成為知名電視節目主持，孑然一身；Kate則嫁給Johnny，育有14歲女兒Marah，但夫婦正辦離婚手續。

拯救電影的歌聲

《最好的妳》橫跨1970年代Tully和Kate的少女時期，1980年代兩人讀大學及初出茅廬，以及2003年Tully事業有成，Kate則面對婚姻觸礁，女兒反叛的煩惱。此劇非順序鋪排，幾乎每一集都會穿梭於中學、大學、成為電視台新鮮人的事件之間。此劇敘事架構被指跟《這就是我們》相似，主角關係及故事脈絡則與電影《莫負當年情》（Beaches）有很多類近之處。《莫》片由《風月俏佳人》加利馬素（Garry Marshall）執導，歌影雙棲的比提美娜（Bette Midler）和《兒凶》系列的巴巴拉夏茜（Barbara Hershey）主演；講述背景迥異的Hillary和C.C.自小認識並成為好友，前者成為律師，C.C.則充滿歌唱天分，兩人同時愛上男子John。Hillary其後退出他嫁，並誕下一女，最終離婚收場；C.C.跟John成為一對，但始終未能白頭到老。故事最後是C.C.成為當紅歌手，Hillary患了絕症，臨終托孤希望好友能照顧女兒長大。《莫》片當年不獲影評人青睞，認為過於計算；不過扮演歌手的比提美娜，美妙歌聲拯救了電影，尤其主唱的《Wind Beneath My Wings》成為經典流行曲，贏得1990年格林美獎的年度錄音及年度歌曲等兩大獎；2004年美國電影學院（AFI）選出百大電影金曲，這首歌亦位列44。

結局謎題留下季解答

當然，接近10小時的劇集《最好的妳》，枝節自然比只有兩小時的電影《莫負當年情》豐富。劇中花了不少篇幅描述Tully堅強外表之下的脆弱與傷感，她從小缺乏家庭溫暖，面對吸毒的母親感到羞愧，總向外訛稱媽媽患了癌症，甚至已經逝世；她看似豪邁奔放，敢於冒險，但面對年輕救護員Max的愛，卻不敢接受。善良的Kate成為她最大的支柱與後盾。Kate在Tully面前總是有一點自卑，不及好友漂亮和成功，甚至連家人好像也跟Tully比較親密，哥哥Sean把同志的秘密最先跟Tully透露。

今季結局留下很多問號，包括Tully能否跟Max復合？到中東重拾戰地記者工作的Johnny，在一場爆炸後生死未卜，Kate跟他的關係會發生什麽轉變？Kate對Tully說，永不會原諒她，Tully到底做了什麽事？估計所有謎題將留待第2季解答。