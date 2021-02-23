鍾意小動物多過生B 宣萱自爆曾有秘密男友無人知

【明報專訊】宣萱於無綫劇《陀槍師姐2021》飾演單身督察Diana，無拖拍常宅在家中與愛貓「湯圓」互相陪伴，終與上司Hanson（陳豪飾）開花結果；現實中年屆50歲的她自與意大利型男Fran分手後，未聞有新戀情，令粉絲着急，希望她與多年熒幕情侶古天樂能開花結果。原來宣萱只是低調處理感情事，不但一直有追求者，更爆上段感情結束後曾出現過秘密男友；保養得宜的她絕對不是無人吼。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

宣萱再次回歸「娘家」TVB拍劇，擔正演出《陀槍師姐》系列，絕對能駕馭角色；她亦表示很久沒演喜劇，那麼癲的喜劇更很久沒遇過，加上拍檔又好，十分享受整個拍攝過程，她說：「跟陳豪繼《使徒行者2》再度合作，上次合作也開心舒服，陳豪本身好正經，今次一埋位真的好搞笑。雖劇中有感情線，但因拍攝前疫情開始嚴重，故已講明所有親熱鏡頭都會借位。」為演活角色，劇中不惜以低胸裙配黑絲襪造型放蛇引色魔，她笑道：「懶性感！覺得周身唔聚財，不過以前拍劇也試過扮無著衫，所以今次不算什麼，起碼有衫著。」

不介意貓咪「湯圓」搶鏡

宣萱形容今次所演的角色較單純，有少女心，跟現實中的她也有些相似，除了本身沒角色那麼好人，最似就是喜歡小動物，所以不介意常被劇中貓咪「湯圓」搶鏡，她說：「這套劇最紅就是隻貓，記者會後已有粉絲在電視城門口邀湯圓合照，還有很多人問我是什麼品種，但我最驚有人看完套劇就買來養，開心一會就棄養。」她表示入行以來首次與貓咪合作拍劇，最初聽到都有點擔心，因與動物合作要很多耐性，她說：「狗都可以控制到，貓在我心目中是不受控的動物，但這隻貓識聽指令，相比下，有時我更不受控，我都覺得挪威森林貓很可愛，但要養的話，真的要想清楚，就算我好鍾意都養不到，即使沒有鼻敏感，也因為這類貓的毛太長，毛毛周圍飄，經常令我鼻痕，日日這樣會好辛苦。」

找伴侶不一定簽紙結婚

宣萱出名愛護動物，家中已養了4隻狗、3隻貓，而且所有都是領養或收養，不過她表明現階段找對象，不用好鍾意小動物，只要不憎小動物就可以。已單身一段時間，她認為生活不止拍拖，還有很多事情做，她說：「我後生時會好專注拍拖，但人大了，見到身邊很多朋友婚後都不開心，有些更離婚，會覺得一個人其實都幾OK。因為我不是長時間無嘢做，所以又不覺得好悶，既然不一定要結婚，就只想找一個如好朋友一樣的伴侶，不一定要簽紙結婚就代表『I Love You』，其實後生又想有小朋友，我都覺得要結婚；但我一向都無諗過生小朋友，比較鍾意小動物多啲。」

戀古天樂是粉絲幻想

忙於照顧毛孩，即使有人追求，可有時間談戀愛？宣萱說：「有嘅！但暫時這個階段，我覺得拍拖也不是必要的，我很隨緣，如果有啱的就拍拖，沒有亦OK。」她自爆上次的拍拖對象不是意大利型男Fran，她與Fran分手後有一個穩定的男友，而大家不知道，但堅持不透露對方身分，她笑說：「我應承過對方不講，亦都分手了，所以我都不記得了！」對於粉絲着急得希望她能與合襯又投契的古天樂開花結果？宣萱沒好氣道：「這個粉絲幻想了很久，其實不用再講，粉絲都講了很多年，我明白他們的心態，就如我在成長階段時看電視劇，都會覺得Do姐（鄭裕玲）和發哥（周潤發）是一對，因已經入咗腦，永遠開電視，他們就一齊。如果粉絲幻想得開心，就繼續幻想吧！」

服裝：Sandro丶Giuseppe Zanotti

化妝: Kamen Leung

髮型：Keith Wo @LA BIOSTHETIQUE

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