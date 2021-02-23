吳孟達患肝癌接受化療 田啟文：安排外地子女返港探父

【明報專訊】日前傳出70歲資深演員吳孟達（達哥）重病返港接受治療，好友田啟文（田雞）向傳媒證實達哥在醫院留醫，但未透露病因，消息傳出，不少人關心達哥情况。昨日田雞接受《明報》訪問，透露有關達哥的病情，他患肝癌並且兩個月前做手術，因為擴散要接受化療，他的子女在外國讀書，正安排他們返港探父親。早前達哥在內地為電影《少林寺之得寶傳奇》拍海報時覺得身體不適。田雞說：「達哥喺內地影海報，然後覺得唔舒服，他轉去澳門檢查和就醫，發現有腫瘤。聽朋友講是肝部，兩個月前他再返香港做手術，然後接受化療，一直都無出過醫院。要搞清楚次序，他並不是突然間病重。」

田雞稱這段時間有朋友往醫院探病，但經過商議，不想將件事變大，免得推到事件好迫切性，非見不可。他說：「有腫瘤，都係嚴重嘅，但不想搞到好似個個見他最後一面，而且他現在情况也不是這樣，他正在休養中，不想因探病反而加重他精神負荷和壓力。」田雞又稱達哥太太已從馬來西亞到港，因為疫情要完成隔離才可到醫院陪他；至於達哥的子女，也安排他們返港。

吳孟達先後有3段婚姻，前兩任太太為他生了3個女兒，跟現任太太侯珊燕於1996年結婚，育有一子一女。侯珊燕曾獲馬來西亞小姐季軍加入娛樂圈，於1993年在新加坡拍電影《花田囍事》跟達哥合作結情緣，1996年奉女成婚，2003年添第一個兒子。達哥曾表示要照顧3個家庭、5名子女，負擔很重，故一直努力工作。

記者：鍾一虹