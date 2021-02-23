派歌手出席周三記者會 環球高層黃劍濤否認入主星夢

【明報專訊】無綫新任副總經理曾志偉上任後內外同時整頓，余詠珊調職，她的丈夫何哲圖辭任星夢娛樂行政總裁。志偉邀昔日無綫戰友何麗全回巢，首項任務跟三大唱片公司環球、華納、Sony Music修復關係；由以上唱片公司組成的香港音像聯盟於2009年因歌曲版稅問題跟無綫關係破裂，旗下歌手拒簽約無綫被封殺。志偉與何麗全成功破冰，有關詳情於本周三公布，環球將派出一姐級的Gin Lee、AGA出席以示支持。

環球高層黃劍濤（Duncan）回覆《明報》說：「因為志偉與何麗全返TVB，兩人都好有誠意搞好件事，加上互相信任，所以好快就傾掂。」問是否有很多合作計劃？Duncan表示有待商討：「都要等佢哋安排好再傾，嚟緊星期三嘅招待會，環球會派歌手出席支持。」他續稱今次不但為環球或TVB好，是為整個樂壇好，望香港樂壇更加蓬勃。

環球繼續與ViuTV合作

當年因版稅問題鬧翻，問Duncan是否已解決？他稱原則上已處理，雙方有誠意與信任才能合作。環球跟TVB修好也不會影響跟ViuTV的合作，正如歌手會在不同電台做訪問，跟ViuTV的合作計劃也會繼續。由於星夢的何哲圖離職，傳聞Duncan是接任人選？他澄清沒有這回事，一直在環球好開心，自己要對簽回來的歌手交代，而且他仍有合約。至於華納發言人稱跟TVB破冰才剛開始，未來合作有待商討，公司抱開放態度。Sony Music回應獲無綫邀請歌手於明日出席招待會。

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