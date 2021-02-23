袁偉豪受負面報道影響情緒 陳山聰勸放下固執︰行動證明一切

【明報專訊】陳山聰、袁偉豪、姚子羚及謝東閔擔任節目《師父有請》嘉賓，節目中談到不少人未能接受貧富懸殊關係，當提到另一半是富家子女時，跟富家千金張寶兒結婚的袁偉豪坦言兩人面對不少壓力，他看到一些負面報道更會感到不舒服，不明白為何要這樣講他，因而影響情緒，他說︰「我性格硬頸，什麼都駁嘴，所以久不久就要出聲，我有自己睇法，你們覺得是就是；再講，層樓我不用供嗎？我都要搵錢，我都要keep好個樣，點知又被人話面膠、醜男。」袁偉豪稱閒言閒語沒影響他跟太太的感情，兩人曾討論過，張寶兒提到父母願意將女兒交託給他的原因，「她父母欣賞我一步一步成長，捱出自己的事業，才這樣放心，他們又覺得只有我可以治到寶兒」。

陳山聰憶往事激動落淚

曾跟賭王千金何超雲拍拖的陳山聰，提到往事，他稱事件令自己成長，亦感恩遇過這件事，「當時上封面多到很誇張，父母不開心。如何瓦解負面新聞？就是面對它，自己才清楚是非黑白，所以由得人講。最難受是令到屋企人不開心，媽咪很擔心；到今日我能面對自己，有兒有好老婆，父母都好安慰」。身為過來人，他也常勸袁偉豪放下固執，不要反駁任何傳聞，以行動證明一切。提到兒子時，陳山聰不禁激動落淚，「建立家庭後，對父母是一個回報。我曾做錯事或做錯一些決定，是否代表一世都要錯呢？不一定，只要有一線生機，我都不會放棄。當我兒子還在老婆的肚內，老婆跟兒子講︰『你第日一定要學到你爸爸那種堅持同勤力。』大家都知我是隻牛，多謝這段日子以來，這班兄弟很信任我，大家關係是一世的」。

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