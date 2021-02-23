佐佐木希原諒出軌夫 獻計博翻身 渡部建街市兼職搬海鮮

有目擊者表示，戴上帽子及口罩的渡部建（右圖）在過去兩個月到東京豐洲市場（左圖）做兼職。

【明報專訊】日劇《出租天使》33歲女星佐佐木希的搞笑藝人老公渡部建，去年6月被《週刊文春》踢爆跟多名女子搞婚外情，形象崩壞停工自肅，至今仍復出無期。據《東京體育》昨日報道，佐佐木希不單原諒「出軌夫」，更建議48歲的渡部建做「流汗的工作」以轉換心情，於是他過去兩個月一直留在東京豐洲市場做兼職，落力搬運海鮮，有網民猜測此舉只為討好老婆，或者修補形象，日後伺機復出。

據日本傳媒報道，最近有人目擊「出軌男」渡部建在豐洲市場出沒，戴上帽子及口罩的他，放下身段到街市搬運海鮮，惹來不少奇異目光。《東京體育》昨日證實，渡部建自今年初開始在此兼職，而聘用他的店主亦承認此事，但拒絕多談。

渡部建曾開記招公開道歉

去年6月爆出背妻偷食醜聞的渡部建，「龜縮」半年終在去年12月舉行記者會公開道歉，但仍得不到網民信任，認定他只為復工而「跪低」，並非真心悔改，在千夫所指下，令他復出無期。日媒《週刊女性》曾經偷拍渡部建停工期間，到幼兒園接送兩歲半兒子上學，《女性自身》亦目擊他在寓所附近拖狗散步，好讓其妻佐佐木希可以專心工作，努力掙錢養活一家三口。

醜聞曝光8個月後，《女性自身》昨日跟進報道，據報渡部建停工後一直情緒低落，對未來感到不安和難過，幸獲佐佐木希鼓勵，並建議他可以「做一些流汗的工作，藉此轉換心情，趁機反省過去所犯錯誤」。據熟悉豐洲市場運作的知情人士透露，街市工人經常要通宵工作，非常辛苦，「渡部建卻不太在意周遭目光，每天努力工作，令不少人都對他另眼相看」。

上月29日，佐佐木希透過社交媒體分享她獲贈海鮮美食的照片，有網民猜測是渡部建收工回家後送給妻子的心意，讚揚他肯改過自新；不過，亦有人質疑渡部建到街市打工，只是討好妻子，又或是修補形象的苦肉計，說到底都是為了盡快復工而已。