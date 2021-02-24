兩公婆開心攬住喊 42歲原子鏸早產誕5磅男B

原子鏸年初五誕下B仔，她抱着剛出世的兒子與老公影全家福。

【明報專訊】42歲前港姐原子鏸（Marsha）去年9月宣布跟摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi造人成功，一索得男，預產期今年3月。原子鏸昨日報喜，稱B仔已於2月16日（年初五）出世，因未足月是早產BB，只有5磅。原子鏸順產母子平安，她跟老公開心攬住喊，並為BB改名Matys El Ajimi。她又分享照片，混血B仔似爸爸輪廓很深，雙眼皮眼仔睩睩，加上沉思的表情，好搞笑！

娛樂組

新手媽咪原子鏸接受訪問，她表示當日到醫院做產檢，當時懷孕接近38周，但檢查時有宮縮情况，即安排入院生產。原子鏸稱醫生告訴她BB胎位不太對位，背脊一直對住她，要等轉身才可以自然分娩，幸好BB最後有轉身，可以順產出世。她自覺好幸運，因自己出世時也是順產。

「似爸爸鼻高眼大」

原子鏸跟老公開心迎接新生兒，他們喜極而泣。她表示最初為BB早產擔心，因出世只得5磅，幸一切正常，令她增加信心。她說BB跟老公好似樣，「BB初出世時，樣子似中國人，但漸漸有變化，愈來愈似爸爸，鼻高、眼大。我無法表達多麼愛這美麗BB，我哋好愛佢，每日望住BB都感到難以置信」。

鄭佩佩榮升外婆超緊張

原子鏸稱媽咪鄭佩佩當外婆超緊張，當日她入院才一小時，身在美國的媽咪便不斷傳短訊給她老公，不停問BB出世未？當得知BB出世，她興奮又開心。

原子鏸是「武俠影后」鄭佩佩的女兒，1999年參選港姐奪亞軍後加入娛樂圈，曾參與電視與電影演出，包括經典劇集《男親女愛》。原子鏸2019年跟摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi結婚，去年宣布懷孕，她佗B腹大便便也跟老公一起做瑜伽又做運動。

原子鏸曾表示因媽咪在美國未能第一時間抱孫，生BB後她會帶兒子到美國見外婆。