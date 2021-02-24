接受泰拳特訓誓打贏鍾培生 林作：背負幾百萬港人希望

【明報專訊】林作早前在社交平台貼文，打算為保險團隊籌100萬元請人，剛巧富三代鍾培生公開表示每年都用100萬元回饋會員，惹林作留言：「抄我100萬？」鍾培生不滿，提出用100萬現款邀林作上擂台較量；兩男連日隔空罵戰，成為網上熱話。

「大家畀少少耐性 打硬」

林作昨午現身灣仔一間拳館，接受泰拳師傅贊助特訓；他表示10幾年前曾學過泰拳，但已忘記了，故重新訓練備戰，他說：「今日來認真學拳，學點樣打佢（鍾培生）！聽講佢學了4個月，如我骨骼精奇學得快，就立即揸車去對方屋企打，聽講佢屋企有擂台。」他否認借擂台戰宣傳，認為難得有人出100萬元邀打擂台，真的要感激對方，又稱這一戰好難不成事，「拳賽好多時涉及口水戰，但不代表不打，只代表會打得更甘，大家畀少少耐性，打硬！不打的話，好難畀香港人一個交代」。

要求鍾培生一齊簽約

提到他前日撕爛鍾培生傳來的合約？林作說：「合約寫得太渣，要詳細少少；相信簽約方面他會再安排，要兩個當事人出來一齊簽。」他表示多年前曾於慈善晚宴上跟鍾培生有一面之緣，而擂台戰的時間、地點及觀眾人數仍未有共識。

談到女友裕美表示想睇林作被人打？林作笑說：「我們的關係有時不太好，充滿怨恨，所以她想借人的手，我明白。」林母也撐他作戰？他說：「全城都想食花生，無人對我好！」

網民比較林作和鍾培生的身家、背景。林作自認宅男、普通人界別，並說：「他眼中全部都是普通人，我今次背負幾百萬香港人的希望，要加倍努力，畀機會大家發達，因個個都不睇好我，如我贏了，大家便跌眼鏡，現在我的賠率是7.8倍。」

陳婉衡撐鍾培生贏林作

鍾培生跟陳婉衡曾傳緋聞，傳她因鍾培生而跟男友分手？她回覆《明報》稱是誤會，他們只曾在活動上見過一兩次面，至於她跟前度分手是性格不合，不關任何人事。不過，她也有留意百萬拳賽，她笑說：「這賽事勁『花生』，作為一個觀眾，我睇好鍾培生！他曾參加拳賽，以經驗計，勝算較高。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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