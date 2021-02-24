高層接見派定心丸 巧遇主席獲「加持」 胡鴻鈞首見何麗全緊張感壓力

【明報專訊】無綫重拍經典劇《十月初五的月光》，昨日在流浮山拍外景，適逢是何依婷27歲正日生日，劇組送上蛋糕祝賀，胡鴻鈞以草代花送給壽星女，場面搞笑。近日無綫連番人事變動，綜藝與音樂節目變天，難免人心惶惶，剛與星夢唱片完約的胡鴻鈞趕拍劇也被高層樂易玲與何麗全接見派定心丸，又自爆在會見過程中遇主席許濤，跟對方打招呼而獲主席「加持」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

何依婷表示生日願望是希望自己和家人都開心、幸福，事業發展順利。談到已順利晉身女主角，她說：「可再順利一點，嘗試更多不同角色，醜女、笑片都ok，覺得幾好玩。」問到劇中可有親熱戲？她表示大家很純潔無咀戲，最多都是她「壁咚」羅天宇。

胡鴻鈞笑稱劇中無咀戲，更自爆向來拍咀戲經驗不多，可能監製覺得他不適合，又或者是女拍檔提出不想，但並非因怕緋聞女友蔡思貝扭耳仔。對於被爆與蔡思貝結伴去女方親友家拜年？胡鴻鈞說：「很開心新年可與一班親友聚會，但並非見家長，其間都是談工作，沒有被催婚，反而是擔心我的腳傷，目前康復進度良好。」

星夢歌手不會變「孤兒仔」

對於已跟何麗全及樂易玲會面，胡鴻鈞稱過程愉快，主要是互相了解，以及談未來發展方向，大家都有共識，合約問題交由經理人處理。他直認首次與何麗全見面感壓力，加上主席許濤又剛好路過，更加緊張，他說：「我有祝主席新年快樂，他亦祝我身體健康。」

問到約滿星夢後，可有其他唱片公司向他招手？胡鴻鈞說：「最緊要找到一間跟我有共同音樂理念的公司。」對於有指何哲圖另組新公司，他直認大家有傾過，但最終決定還是交給經理人。胡鴻鈞不擔心星夢的一班兄弟姊妹會變「孤兒仔」，相信公司會有好的安排。

林穎彤盼樂壇百花齊放

屬星夢旗下歌手的林穎彤，透露同獲安排跟何麗全及樂易玲會面。她稱雖然轉了唱片公司老闆，但對他們影響不大，並說：「都會有唱歌機會，表達了自己意願，我希望繼續多方面發展，大家傾得很開心。我份合約都還有一段時間。」

林穎彤表示何哲圖離職對她未來工作安排沒影響，並稱對方在公布離職前，其實已向一眾歌手交代，正式公布時，也沒感到突然和不安。

有指無綫今日與三大唱片公司舉行「破冰」記者會，獨欠星夢歌手，林穎彤否認，稱星夢歌手都會出席，只是她和胡鴻鈞因拍劇未能現身。她不擔心多了三大唱片歌手競爭而影響機會，希望百花齊放，相信觀眾亦想見到多些歌手在TVB亮相，所以是開心事。

陳柏宇替師弟妹高興

前晚陳柏宇出席活動也有談及所屬的Sony Music跟無綫破冰，他稱之前也有亮相《勁歌金曲》，只是無參與頒獎禮，對他而言變化未算很大，反而替從未出席過無綫頒獎禮的師弟妹高興，多個宣傳平台，當然是好事。

無綫跟三大唱片公司的破冰招待會備受關注，據無綫給傳媒的通告，今日在電視城舉行的「音樂永續 樂壇同享記者會」出席者包括無綫副總經理曾志偉，何麗全，環球的黃劍濤，Sony Music、華納與各大唱片公司代表與歌手，又有國際唱片協會的代表。通告中未列明回巢的何麗全新職銜。

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