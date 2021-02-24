美媒爆金球獎主辦成員參與豪華探班團 《艾蜜莉在巴黎》被質疑賄選

莉莉哥連斯主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》被指爆冷入圍金球獎，有美媒質疑跟主辦單位成員曾獲劇組邀請參加豪華探班團有關。

【明報專訊】荷李活外國記者協會（HFPA）主辦的第78屆金球獎頒獎禮，將於香港時間3月1日舉行，自本月初公布提名名單後，不少傳媒及網民都對Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》獲提名最佳喜劇及女主角感到意外。據《洛杉磯時報》報道，此劇在拍攝期間，曾邀請30多名HFPA成員到巴黎探班，而且食宿招待盡極奢華，質疑此舉有賄選之嫌。

《艾蜜莉在巴黎》是經典美劇《色慾都巿》製作人戴倫施達（Darren Star）的最新作品，講述莉莉哥連斯（Lily Collins）飾演的芝加哥女生Emily，獲公司外派到巴黎工作，她如何適應新生活之餘，事業愛情亦如魚得水的故事。去年10月在Netflix上架後，雖然評價兩極，但因收視極佳，已宣布開拍第2季。

劇組否認邀請HFPA成員探班

第78屆金球獎早前公布提名名單，《艾蜜莉在巴黎》入圍最佳音樂或喜劇類影集之外，莉莉哥連斯更獲提名視后，她隨即透過社交媒體發表感言，興奮之情躍然紙上。不過，編劇Deborah Copaken對此不敢苟同，她接受英國《衛報》訪問時表示，認為她創作的HBO劇集《催命嬌娃》（I May Destroy You）更應獲得金球獎提名。

《艾蜜莉在巴黎》被視為爆冷入圍金球獎，《洛杉磯時報》隨即為它翻舊帳；據報早在2019年《艾蜜莉在巴黎》拍攝期間，超過30名HFPA成員曾獲邀到巴黎探班，此行無論食宿都比一般採訪活動來得奢華，包括記者獲安排入住每晚房租達1400美元（約1.1萬港元）的半島酒店，並於巴黎著名的私人博物館內午餐兼開會；其中一人向《洛杉磯時報》記者表示：「把我們視為王帝王后般服侍。」

不過，有劇組人員接受《美國周刊》查詢時，否認有關報道，澄清從未邀請HFPA成員出席探班活動，但承認有記者到巴黎採訪時，確曾入住半島酒店，「因為我們可以取得較佳的公司折扣」。

提起金球獎，由於受疫情影響，今屆司儀天娜菲（Tina Fey）及愛美寶拉（Amy Poehler）將會分別在紐約和洛杉磯主持頒獎禮；大會亦公布最新一批頒獎嘉賓名單，包括姬韓遜（Kate Hudson）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、堅倫湯臣（Kenan Thompson）等將會亮相。

邀「抗疫英雄」參加頒獎禮

另外，為了感謝醫護人員及志願團體義工在疫情期間付出的努力，大會亦將邀請部分「抗疫英雄」參加頒獎禮，他們抵達會場前，需要接受病毒檢測及量度體溫等程序，並跟其他來賓保持合適的安全距離。