泫雅否認掌摑小學同學

有網民上載泫雅的童年照，並指控她曾掌摑小學同學；泫雅隨即在社交媒體撰長文否認。

【明報專訊】最近接連有韓國藝人被網民翻出校園欺凌的舊帳，疑似加害者包括韓劇《驅魔麵館》男星趙炳圭、《梨泰院Class》金東希、女團(G)I-DLE成員穗珍、前I.O.I成員金素慧、男團Seventeen成員珉奎等，樂壇「性感女神」泫雅昨日亦不能倖免，有網民透過討論區爆料稱小學五年級的校慶日，曾遭泫雅率眾掌摑，又搶走他的眼鏡，更怒斥：「你是裝作不記得？還是真的忘記了？」

趙炳圭稱被誣陷感委屈

泫雅同日透過社交媒體撰長文否認，強調「從未掌摑過任何人」，又憶述自己念小學五年級即12歲那年，已加入事務所當練習生，每日下課後立即乘巴士到公司，當時只有童年被搶走的感覺，對她來說是種遺憾。

另一方面，早前被多名網民指控欺凌的趙炳圭，沉默一星期後，昨日首度開腔回應事件：「當第一篇失實文章出現時，我驚訝得全身僵硬，只感到委屈，即使翌日收到對方請求從輕發落的消息，內心的痛苦並沒因此減輕。其後不斷出現惡意指控、誣陷，令我對人生開始產生懷疑。」

趙炳圭強調在新西蘭求學期間，從未對任何人施以暴力，事務所亦已報警處理事件，請大家耐心等待水落石出的一天。據報率先在網上爆料的網民，其社交媒體帳戶現已刪除所有帖文。