韓媒揭發地下情 事務所回應：難以確認 GD Jennie密室拍拖一年

GD（左）跟Jennie（右）曾在《That XX》MV有親熱戲。

【明報專訊】繼今年元旦揭發《愛的迫降》主角玄彬和孫藝珍秘密拍拖8個月後，韓國娛樂網站Dispatch昨日再爆料，同屬YG娛樂旗下兩大人氣偶像：32歲的男團BigBang隊長G-Dragon（GD），與同門師妹組合Blackpink的25歲成員Jennie，過去一年經常到對方寓所密會，事務所回應稱，「公司難以確認藝人的私生活，請大家諒解」，既沒承認也不否認，態度相當曖昧。

據Dispatch報道，GD與Jennie為免戀情曝光，行蹤低調，拍拖只會到彼此寓所見面，從記者目擊所見，Jennie早已擁有GD位於首爾漢南洞高級別墅的住戶證，就連座駕亦登記男友名下，令她出入自如。

曾合作拍MV

有傳「GJ戀」在事務所內已是公開的秘密，他倆的經理人亦會輪流接送Jennie到男友寓所，上月31日Blackpink舉行網上演唱會前，Jennie正是從男友家中出發到表演場地，而GD的座駕亦停泊在附近，泄露二人行蹤。除此之外，據報Jennie的母親亦得悉二人拍拖，對此表示支持。

兩人早於2012年結緣，GD曾邀Jennie擔任《That XX》MV女主角，翌年再跟她合唱《Black》；Jennie其後以Blackpink成員身分正式出道，GD曾到Blackpink拍攝MV現場探班，去年5月更驚喜亮相女友的直播，暗地放閃。有網民猜測當時他們已經拍拖，粉絲卻蒙在鼓裏，誤以為GD只是以同門師兄身分撐場。

對於事務所旗下兩大當紅偶像搞地下情的報道，YG娛樂表示：「公司難以確認藝人的私生活，請大家諒解。」

事實上，過去GD跟水原希子分手、傳跟小松菜奈拍拖，甚至前隊友勝利的緋聞等，YG娛樂都以類似方式回應。前年元旦Jennie傳跟男團EXO成員Kai拍拖，公司罕有承認，但二人戀情公開一個月後即「見光死」，宣布分手。

GD緋聞女友多不勝數，除了水原希子、小松菜奈外，女團After School前成員珠妍亦是其中之一，兩人被韓媒偷拍到濟州約會的照片，但GD堅持拒絕回應。昨日他跟Jennie的地下情曝光後，珠妍透過社交媒體上載Netflix劇集《勇敢的安妮》的畫面截圖，片中女主角的對白提到「要堅強地面對」，被網民解讀為回應舊愛有了新歡的心情。

GD數年前接受綜藝節目《Radio Star》訪問，曾經提到拒絕公開戀情的原因：「如果我認拍拖，可能會對女方造成很大的影響；不過，如果女方想公開的話，我亦不會反對。」