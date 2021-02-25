【開箱】《神奇女俠1984》 過了時效的政治隱喻

「豹女」姬絲汀域（左）跟「神奇女俠」姬兒加杜（右）的友誼，因謊言而變質，最終兵戎相見。

【明報專訊】柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）執導、姬兒加杜（Gal Gadot）主演DC超級英雄片《神奇女俠1984》（ Wonder Woman 1984），原定去年暑假開畫，但受疫情影響，映期一拖再拖，華納電影公司兵行險着，改為去年聖誕於北美戲院及旗下影視串流平台HBO Max同步放映，香港戲院則在停業78日後，於農曆年初七跟本地觀眾見面。遺憾的是，戲中提及的政治隱喻，卻因此過了時效，白白浪費編導一番心血。

靠許願石與死去男友重逢

「世間所有的相遇，都是久別重逢。」不單是香港影迷對於戲院重開的心聲，也是《神奇女俠1984》的故事主線：姬兒加杜飾演神奇女俠，跟上集死去的男友基斯派恩（Chris Pine），因為一個不可能實現的願望，加上一塊不應該存在的許願石，今集隔世重遇，展開一場注定失敗的愛情悲劇。

願望石來自DC超級英雄漫畫奸角「謊言之神」欺騙公爵，雖然他並沒出現在電影中，卻是令到世界大亂的元兇。基斯派恩扮演飛機師史汀，上集為了維護世界和平而壯烈犧牲，神奇女俠痛失摯愛，令她一直堅守真理的信念，無可避免地出現缺口，隨着男友「死而復生」的願望成真，缺口變成崩堤，一發不可收拾。

電影一開場，影像充斥1980年代的繽紛色彩：鮮紅色的跑車、購物商場的霓虹燈牌，然而故事盛載着沉重黑暗的主題：真相與謊言的對立。《權力遊戲》男星佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演貪婪富商麥斯威爾，由於生意失敗，只好覬覦願望石的力量，讓他反敗為勝。嘗到甜頭之後，他的貪念愈來愈強，渴求的已不止是金錢和權力，而且要贏得全世界。

金髮富商影射對象明顯

神奇女俠原本並不相信願望成真這回事，就算史汀重現人間，心底裏亦暗自明白，這不過是一場「謊言」，但她實在難以抵擋愛情的引誘，就算超級英雄亦甘於自欺欺人，結果釀成大錯，何况《發夢王大歷險》女星姬絲汀域（Kristen Wiig）扮演博物館研究員芭芭拉？

芭芭拉原是外表平凡、不擅交際，甚至毫無存在感的女生，多得神奇女俠向她伸出友誼之手，令她感動之餘，暗生妒嫉，於是向願望石祈求：「希望變成另一個神奇女俠。」結果求仁得仁，除了獲得美貌和人氣，更意外承傳了她的超能力，變成走火入魔的奸角「豹女」。

《神奇女俠1984》中的Big Boss並非豹女，而是沒有超能力卻輕易把世界推向滅亡邊緣的麥斯威爾。他的金髮富商造型、電視節目前主持的身分、片末以「代總統」姿勢透過人造衛星發表全球講話，加上電影發生在1984年，即美國前總統列根尋求連任的時候，麥斯威爾的影射對象，早已呼之欲出。

電視劇版神奇女俠登場

身兼監製、導演和編劇的柏蒂鎮堅斯，一手炮製這場政治隱喻，原本趕在去年美國總統大選前夕贈興，可謂天衣無縫。可惜千算萬算，卻無法想像一場疫症，最終把電影推遲到特朗普連任失敗後才上畫，令到寓意失去時效，都算始料未及。不過，對於超級英雄片的忠實擁躉來說，什麼政治隱喻都比不上神奇女俠的全新武器：黃金戰甲和隱形戰機來得吸引。前者原本屬於神奇女俠的前輩兼亞馬遜傳奇女戰士阿斯特莉亞（Asteria），結果在片末跟豹女對戰時大派用場；後者則是早已練成的絕招，只是從未展露人前，直至跟史汀「遊機河」才首次登場，為這件秘密武器增添一點浪漫感覺。

1970年代電視劇版《神奇女俠》女主角、現年69歲的蓮黛卡達（Lynda Carter），在片尾彩蛋驚喜客串，正是扮演阿斯特莉亞一角，似乎暗示她在下集將會正式登場，消息一出，超英迷豈能不振奮？