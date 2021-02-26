事業得意 感情無着落 45歲佘詩曼拍拖隨緣

近年主力在內地發展的佘詩曼難得回港度歲，不停跟親朋好友聚會。

【明報專訊】視后佘詩曼近年憑劇集《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》、《燕雲台》在內地爆紅，贏盡劇迷心，工作密密，豬籠入水。她慶幸遇到好角色，演過多部古裝劇，佘詩曼牛年希望拍到一部自己喜歡的時裝劇或電影。現年45歲的她感情未有着落，趁農曆新年買桃花放在家中，但對姻緣依舊抱着隨緣心態，遇到適合對象就拍拖，跟遇到好劇本一樣。

娛樂組

佘詩曼（阿佘）近年主力在內地發展，2018年憑《延禧攻略》嫻妃一角人氣急升，一直忙足數年，早前她終於放下忙碌步伐，在農曆新年前回港休息享受假期，跟家人朋友好好享受新春。

拜年喪食增磅

她一向愛惜家人朋友，能夠整整齊齊過年，感心滿意足。她說：「最開心一定是媽咪，每日在屋企都不停煮嘢我食，煲湯我飲。不過今年不能夠大班人相聚，所以由團年飯至開年飯，已經分別跟家人、親戚、朋友食了20幾餐，想不肥兩三磅都幾難。」

受疫情影響，令阿佘更珍惜當下，她稱既然計劃追不上改變，倒不如開心過好每一天，並說：「人間有愛是最重要。對我來講，家人和朋友永遠都佔據我人生前列位置，所以就算幾忙，都要抽空和他們共聚。」

盼拍時裝劇

講到牛年的工作大計，阿佘希望拍到一齣自己喜歡的時裝劇，她說：「其實我已經好幸運，之前碰上好幾個我好喜歡的角色，如果可以貪心少少，希望今年可以拍到一部我好喜歡的時裝劇，又或者一齣電影吧。」

除了工作，阿佘的感情事備受大家關注。問她牛年想不想行「桃花運」？阿佘甜笑表示：「今年真的買了一棵好靚的桃花回家，承大家貴言，其實姻緣都是隨緣，遇到啱就拍，同好劇本一樣。」

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam @ Hair Culture

服裝：Max Mara

造型：Christina Hsu