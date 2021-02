蜘蛛俠新片定名《無回之戰》

積及巴達隆(左起)、湯賀蘭及辛蒂雅昨日拍片公布《蜘蛛俠3》戲名為《Spider-Man: No Way Home》。

【明報專訊】湯賀蘭(Tom Holland)主演Marvel超級英雄片《蜘蛛俠3》定於今年底上映,為了宣傳造勢,他跟拍檔辛蒂雅(Zendaya)及積及巴達隆(Jacob Batalon)前日拍片公布戲名,結果卻是亂說一通。

昨日再發放短片,湯賀蘭直闖《蜘蛛俠3》導演鍾華斯(Jon Watts)辦公室,結果又收到一堆假名,辛蒂雅埋怨他過去經常劇透,因此導演不再信任他,他們邊說邊走,原來真正戲名《Spider-Man: No Way Home》早已寫在辦公室的白板上。事後台灣媒體向當地電影發行商查詢,獲告知新片暫譯《蜘蛛俠:無回之戰》,未知香港會否跟隨。

提起Marvel,電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)前日證實Disney+新劇《WandaVision》暫時無意開拍第二季,原因是主角「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)忙於拍攝新片《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness);至於另一新劇《洛基》(Loki)則定於6月11日上架,《星球大戰》外傳劇《Star Wars: The Bad Batch》亦會在5月4日(即粉絲口中的星戰日)開播。