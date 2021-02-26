卡斯格拉馬再演《費氏話你知》

【明報專訊】影視串流平台市場競爭激烈，除了Netflix、Disney+及Apple TV+等之外，下月4日又有新經營者加入，說的正是荷李活「百年老店」派拉蒙電影公司旗下的Paramount+。在前日舉行的發布會上，母公司ViacomCBS主席Shari Redstone公布內容，除了收錄3萬小時劇集及2500部電影外，首年預計推出36個原創影視作品，包括將旗下電影如《愛情故事》、《勁舞》、《油脂》及《奇謀妙計劫金磚》等重新拍成劇集；經典美劇《飲勝》的衍生作品《費氏話你知》也將重拍，男主角卡斯格拉馬（Kelsey Grammer）隨即透過社交媒體撰文，表示能夠再次飾演精神科醫生Frasier Crane一角感到榮幸。

另外，派拉蒙新片如《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）及《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II），亦將在戲院上畫45日後，移師Paramount+播放。

據報Paramount+月費分成5美元（約39港元，包含廣告）及10美元（約78港元，不含廣告且更多獨家內容）兩種，該公司預計2024年全球付費用戶可達7500萬，為平台帶來70億美元（約546億港元）收入。