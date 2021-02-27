與湯洛雯有親熱戲 譚俊彥不准女兒睇

【明報專訊】郭晉安、譚俊彥、湯洛雯、譚凱琪昨日元宵佳節宣傳劇集《失憶24小時》。譚俊彥在天燈寫上「Get Married」，似向湯洛雯催婚。譚俊彥接受訪問時笑說無得催，他們識得順其自然，可能已經簽紙呢？湯洛雯在旁沒好氣說，大家去查就會真相大白，又說昨晚回家陪家人。提到男友馬國明將返內地拍劇集《白色強人II》，湯洛雯說不清楚男友出發及回來時間，現在可以視像通話。譚俊彥表示離家工作時，睡覺都會開視像，聽到太太及子女聲音會感安心。

譚俊彥稱女兒看《失憶24小時》很投入，見他離開劇中太太王君馨及被人打時都會喊。之後有他與湯洛雯的親熱戲，他說不會讓女兒看，連自己都不敢看，因當時有點肥。湯洛雯問他以前有否看爸爸狄龍的戲？譚俊彥笑言看到爸爸拿刀殺人，他會問點解不報警！

郭晉安女兒有追劇癮

郭晉安說女兒有捧場看他演出，會識得笑及有追劇癮，她覺得好神奇，為何爸爸在劇中變了另外一個人。女兒未看他以前的劇，笑言看《戇夫成龍》就大件事。

譚凱琪女兒4個多月大，她有抱女兒看劇，女兒會看得眼定定。郭晉安將到內地拍《白色強人II》，要隔離21日，他會帶糯米、臘腸煲飯，又會帶面膜，並利用時間熟讀劇本。

記者：劉永銳