相隔21年終圓歌手夢 陳展鵬：我係老闆未必簽自己

陳展鵬表示新歌《零歲》是送給囡囡「小豬比」（右），太太單文柔（左）沒有呷醋。（網上圖片）

【明報專訊】陳展鵬昨日出席加盟天盟娛樂暨新歌《零歲》MV發布會，即場獻唱兩首歌。監製舒文、無綫高層樂易玲、何麗全、陳欣健現身支持。陳展鵬否認天價簽天盟娛樂做一哥，自認是師弟。他大讚天盟娛樂老闆有勇氣，在這個時勢簽他做歌手唱廣東歌，笑言若他是老闆，也未必簽自己。

記者：柯美

攝影：劉永銳

相隔21年終於當歌手，陳展鵬表示恍如一場夢，「當年錄過歌，最終無出唱片，每個人都有歌手夢，現在終於夢想成真。（會否覺得遲來？）不會，21年前有唱片公司給我機會，問我做什麼類型的歌和想表達什麼，我當時太幼嫩，腦海一片空白；現在人生經歷豐富了，有自己想法，做歌手出歌更加有意義」。

「做歌手不可以走音」

為何不加盟星夢娛樂？陳展鵬表示加盟天盟娛樂是機緣巧合，他透露3、4年前樂易玲已叫他做歌手，當時掙扎良久，因演員唱歌走音不會有人鬧，但做歌手就不可以；醞釀一段時間，去年認識天盟娛樂老闆，大家一說即合。

問到是否天價加盟做天盟娛樂一哥？陳展鵬笑說：「可能我年資夠，公司的師姐年紀都細我好多，她們尊重我而已，其實我是師弟。現在香港的環境，難得有機會出廣東歌，如我是老闆，都未必會簽自己，有錢寧願做有意義的事，自覺有很多不足的地方，老闆簽我好勇敢。」

出唱片言之尚早

陳展鵬今年會主力做音樂，除唱電視劇主題曲，還有自己構思的音樂，他說：「拍劇以外，甚少有機會表達自己，希望新歌令大家有共鳴。有想過開騷，但出碟就言之尚早，畢竟目前只得一首歌。（會否參加音樂比賽節目？）都想，幾年前公司都搞過，當時未準備好，雖說比賽友誼第一，但也想唱好一點，拍劇不夠瞓會影響聲線，又沙又乾。（唱歌比賽多數年輕人參加？）音樂無分年齡和疆界；不理什麼台，希望香港有多些音樂節目給觀眾欣賞，百花齊放，推動音樂很重要。」

新歌《零歲》送給囡囡

陳展鵬表示新歌《零歲》是送給囡囡「小豬比」，「太太不會呷醋，囡囡出世後，令我和太太唔同晒」。昨日是元宵佳節，陳展鵬不用為新劇開工，發布會結束後即返家陪今世和前世情人。