願提供擂台直播林作大戰鍾培生 亞視趁機宣傳新節目《百萬拳王》

【明報專訊】亞視搞網上直播體育拳擊節目《百萬拳王》，比賽勝出者獲獎金及獎品總值100萬元，昨日於亞視大埔總部設下擂台舉行記者會，邀請雪梨、劉永、陳惠敏等任嘉賓。

亞視執行董事陳偉傑表示，疫情下每月只在網上直播4小時一集的拳賽，不設現場觀眾，亦有意籌備明星賽及亞姐賽。陳偉傑借林作與鍾培生的百萬擂台戰宣傳：「他們要打，我們不介意幫手搞。我不是抽水，可以贊助擂台場地和做比賽直播。暫時未接洽他們，只驚他們打不成。」

4名亞姐何雙妍、林寶玉、范莎莎及張可盈即場示範打拳，林寶玉打得最似模似樣，獲封亞姐中「女拳王」，但沒有獎金。林寶玉希望繼續練拳，為將來拍戲鋪路，也不怕練到太大隻嚇怕男士；如搞一場亞姐賽，她最想挑戰范莎莎。

雪梨託田啟文問候吳孟達

劉永是空手道黑帶，曾教過不少學生，他回憶年輕時最難忘跟已故李小龍一起練拳，對方叫他忘記用傳統模式，隨意放鬆打更好玩，從李小龍身上學懂不少。雪梨關心患肝癌入院治療的吳孟達，她已託田啟文代問候，據知情况大致幾好，「我有叫他（吳孟達）加油」。知他剛做完手術，身體情况不宜應酬太多朋友，故暫時不會到醫院探望。

記者：林蘊兒