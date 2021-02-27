肥媽撐契仔陸浩明：有才華不愁沒工作

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）昨日到沙田出席代言的大灣區新樓盤活動，她表示也買了1000呎頂樓連天台的單位，方便她在天台種菜。肥媽目前在內地擁有5個物業，自住及送給兒孫，「我不會跟子女同住，因相見好同住難。以前計劃退休後跟老公同住，現在老公離開了，但我會一個人住」。

朋友子孫相伴 心情已平復

肥媽喪夫後首次出席公開活動，問心情平復未？她說：「已平復，有朋友陪伴，兒子、新抱和孫亦從蘇格蘭返港，待4月子女開學才返蘇格蘭。3月底會做換膝蓋手術，術後需兩星期才能行走，半年才完全康復。 」

肥媽不擔心曾志偉入主無綫對她有影響，反而認為志偉回巢是好事，起碼無綫跟三大唱片公司破冰，「不要理大歌星會否現身無綫，但音樂節目可以唱其他唱片公司的歌，《流行經典50年》都可以唱更多歌」。肥媽不知契仔陸浩明是余詠珊幫，不擔心對方受影響，認為有才華的人，不擔心沒工作，而且志偉是唯才是用的人，希望以志偉的關係，幫到多些年輕人，有更多新血，令更多人有出路。有指親疏有別？她說：「不理什麼幫，睇工作表現，我不是幫陸浩明，他真的交到功課。」

記者：柯美