【開箱】《西西弗斯的神話》 朴信惠的收視神話到此為止？

新劇講述未來有不少人穿越時空到現代，隸屬政府秘密組織的管制局，專門捉拿這些「偷渡客」。

【明報專訊】現年31歲的韓國女星朴信惠，出道多年一直被稱為「收視福將」，由《繼承者們》、《Doctors》到《阿爾罕布拉宮的回憶》，幾乎從未失手，去年一口氣推出兩部電影《#Alive》及《The Call：超時空通話》後，今年回歸拍劇，跟《秘密森林》曹承佑合演有線頻道JTBC新劇《西西弗斯的神話》，加上《藍海傳說》導演陳赫幕後發功，能否延續收視神話？

開播成績未如理想

《西西弗斯的神話》剛於本月17日首播，從JTBC公布數字顯示，首4集的平均收視率只有6%左右，成績只屬一般，欠缺上升動力，且看後勁如何。港迷可以透過影視串流平台Netflix同步收看。

劇名源自希臘神話，講述西西弗斯遭諸神懲罰，每日把巨石推上山頂，然而登頂在望，巨石便滾回山下，周而復始，功虧一簣。劇名是否暗示朴信惠扮演未來戰士，為了拯救曹承佑而回到2020年，無論如何拚命，歷史都不會改變，結果都是徒勞無功？

新劇講述曹承佑飾演量子學工程師韓泰術，十年前目睹哥哥韓泰山逝世，大受打擊，從此一蹶不振，直至某日遇上空難，竟在高空三萬呎的機艙外「重遇」死去的哥哥，震撼可想而知，為了查個究竟，於是透過亡兄遺下的線索：一個神秘的行李喼，逐步揭開驚人真相。

「行李喼」在不少外國劇集如《闇》及《雨傘學院》都曾出現，作為穿越時空的獨特工具。由於《西西弗斯的神話》暫時只播出4集，估計韓泰山的黑色行李喼未必有着相同用途，但內裏收藏的東西如相機、鎖匙、手機和記事簿等，則與他的生死動向有千絲萬縷關係。

例如在第2集，韓泰術沖曬哥哥相機內的菲林，發現拍攝內容竟是一些最近甚至未來發生的事情，包括他跟一個素未謀面的女子結婚。事後才知道這個「她」正是朴信惠扮演從未來世界回到現代的姜瑞海。

揭開「上傳者」秘密

《西西弗斯的神話》故事涉及穿越時空，首集已經提到，姜瑞海哭別父親，從未來世界回到2020年，雖然動機未明，但從其父叮囑：「千萬不要聯絡韓泰術。」暗示二人有密切關係，至於這個謎團，直至第3集二人終於在釜山見面，然後遭成東日扮演經營亞洲超級市場的朴社長，實際另有所圖的神秘人綁架，藉此向韓泰術揭開「上傳者」的秘密。

所謂上傳者，即是韓泰術利用量子學研發的時空轉移技術，他在釜山會議中心舉行的研討會上，首次公開展示有關技術的初步成果，成功把一粒方糖，穿透塑膠盒子，「飄落」到他手中的咖啡杯。原來在未來世界，這項技術已經應用到人類身上，朴社長要他親眼目睹一名男子，如何穿越時空來到他眼前，令韓泰術又震驚又興奮。

韓國近年多穿越劇

新劇把未來的韓國描寫成為廢墟，污染及饑荒問題嚴重，小時候的姜瑞海甚至從未見過「非罐頭」的新鮮食物，因此當她回到現在，竟把香蕉連皮吞食便可見一斑。導演陳赫為了表達現在和未來的分別，刻意在第3集加插朴社長在超市內飽餐一頓的場面，看似跟劇情發展無關，實際心思不言而喻。

近年不少韓劇都以穿越為題材，例如以喜劇包裝的《哲仁王后》、浪漫奇情的《The King：永遠的君主》，以及故事結構跟《西西弗斯的神話》最為相似的《Alice》等，究竟在未來12集的《西》劇能否超越這些前作，無論口碑與收視都有驚喜？實在令人期待。