70歲吳孟達不敵肝癌病逝 家人相伴在側 兒子傷心啜泣

【明報專訊】資深演員吳孟達昨午不敵肝癌病逝，終年70歲。吳孟達兩個月前接受手術，惟癌細胞擴散，再入院接受化療。昨日傳出他病情急轉直下，已轉入深切治療部，家人及圈中好友趕到醫院見最後一面。至下午5時18分，田啟文向傳媒透露吳孟達剛離世的噩耗，他表示吳孟達像睡着好安詳。吳孟達兒子吳韋侖晚上步出深切治療部時傷心低頭，發出啜泣聲。周星馳一直關心吳孟達情况，得知好友離世感難過，一時間未能接受。

吳孟達（達哥）2014年工作過勞令身體變差，並因病毒感染引致心臟衰竭，機能僅餘三成多，要緊急入院。事後達哥憶述病發時呼吸困難，最壞情况時醫生叫其家人趕到醫院，幸大步檻過，出院後找律師立遺囑。他自此體會健康比一切重要，戒煙、戒酒，並減少工作量。早前他為新片《少林寺之得寶傳奇》拍海報時，突感不適，用手按胸口，表情痛苦。日前有消息稱達哥患肝癌病重入院，兩個月前做手術，因擴散要接受化療。

昨日傳來達哥近日病情惡化危殆，轉入深切治療部的消息，院方通知達哥家人到醫院見最後一面。大批傳媒趕到醫院，艾威、駱應鈞及田啟文亦先後抵達醫院；艾威於下午2時許離開醫院，透露達哥情况不太樂觀，已陷入昏迷，插喉及打了嗎啡及強心藥。

田啟文：達哥睡着安詳離世

田啟文前往醫院時回覆《明報》表示達哥的太太及在港子女都在身邊，他亦第一時間通知周星馳。他於4時許探望後接受傳媒訪問，稱達哥已在彌留階段，醫生預計會在數小時後離世。他稱達哥不知自己情况那麼嚴重，以為會康復出院，沒有向太太交代後事。會否聯絡周星馳到醫院見達哥最後一面？他說現在聯絡作用不大，他透露周星馳家姐已代表來看過達哥，他希望大家不要有什麼事都拿周星馳來說，不要將焦點放錯位置。他稱周星馳說有什麼需要會幫手。

至下午5時18分，田啟文再現身向傳媒表示達哥在2分鐘前離世，他說醫生一直用藥讓達哥舒服一點，最後在睡着、安詳的狀態下離開。他表示尚未通知周星馳及任何人，對於不少圈中人在他未公布前已在社交平台公布達哥死訊，不知道消息來源，以及為何要這樣做，發布不真實的事會影響達哥家人。對於有傳媒上深切治療部偷影，田啟文說應要尊重達哥家人。至於達哥身後事，他已跟其家人商量，由他全權籌備及舉辦追思會。他稱達哥有儲蓄，家人沒有經濟問題。

約6時30分，達哥家人陸續離開醫院，細仔吳韋侖手拿着紙巾步出深切治療部，低頭發出啜泣聲。問到爸爸身後事的安排？他兩度點頭沒回答，之後與親友上車離開。

周星馳無法接受︰悲痛不捨得

周星馳與達哥於1989年無綫劇集《他來自江湖》和《蓋世豪俠》開始合作，擦出搞笑火花又有默契，成為最佳拍檔，還以「契仔」、「契爺」相稱。他們由電視到電影合作無間，有周星馳的電影就有吳孟達。不過2000年兩人在《少林足球》後沒有再合作，當時傳不和，但他們否認。達哥曾說與周星馳並未交惡，只是朋友圈不同漸行漸遠。他遺憾昔日友情和默契不復見，可能大家身分和想法不同，有點老死不相往來感覺！

周星馳得知達哥去世坦言無法接受︰「這段時間一直關注他的病情，多少有點心理準備，但還是非常難過、悲痛，不捨得。他的病情來的快、走的急。他是我那麼多年的拍檔和老友，我現時還無法接受。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中、劉永銳