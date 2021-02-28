一生情債 3段婚姻5名子女

【明報專訊】吳孟達（達哥）感情生活多姿多采，一生情債，3個女人為他生了共5名子女（4女1子）。1976年吳孟達和圈外人麥莉莉結婚，婚後誕下一對雙胞胎女兒。第二任妻子是無綫前藝員盧少慈，兩人因工作關係認識並愈走愈近，當年他們被傳媒影到在黃埔花園同居才被踢爆關係，傳他們於1989年開始同居時，盧少慈為達哥誕下一名女兒，當時達哥還未跟麥莉莉離婚。

曾自嘲被3個女人搞到焦頭爛額

達哥於1993年拍電影《花田喜事》遇上現任妻子侯珊燕，她是馬來西亞小姐亞軍；兩人相戀，但達哥跟元配麥莉莉的離婚手續未辦妥，事件炒得熱烘烘，1995年更上演結婚鬧劇；侯珊燕的父母在大馬擺喜酒，一對新人「失蹤」，達哥向外父道歉，說待風平浪靜才到大馬賠罪。1996年達哥接受訪問，自嘲被3個女人搞到焦頭爛額，他表示跟首任妻子麥莉莉於1988年分居，但一直未辦離婚手續，他答應負擔前妻與二奶盧少慈以後的生活安排，同年正式與侯珊燕奉子成婚，她為達哥誕下女兒，2003年再為達哥誕下一子；一直想有個兒子的達哥，老來得子特別開心。他要照顧3個家庭，經濟負擔很重，故一直努力工作掙錢。

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