伍仲衡望3月順利開騷求歌迷集氣 江伊晴何嘉莉做嘉賓報恩

【明報專訊】著名音樂人伍仲衡入行至今，合作過的歌手多不勝數，即使新冠疫情肆虐，由去年初起，仍舉行了多達60場的網上直播音樂會；他決定於3月將網上音樂會移師到大舞台，在旺角麥花臣場館舉行一連兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，繼續以歌會友，發放正能量。

伍仲衡表示今次是入行以來首個以自己名字掛帥的音樂會，但絕對不是他的作品騷，只是之前舉行很多場的網上音樂會，將其搬上大舞台，邀請過往出席過的嘉賓，做一個真正的音樂會。歌單方面，是1980至1990年代大家有集體回憶的經典廣東歌，包括快歌、慢歌及兒歌，他的作品只佔很少部分，他說：「其實去年9月已決定開騷，原定今年1月舉行，因疫情關係才延至3月舉行，希望音樂會順利開得成，但情况不到我們控制，唯有大家集氣吧！」

伍仲衡自認好玩得

伍仲衡今次邀請了超過20名歌手任嘉賓，當中更有已為人妻、被他形容為女神的江伊晴與何嘉莉，他說：「音樂會大部分女嘉賓都是女神，好開心有那麼多女神支持，覺得好威！」兩名人妻均表示伍仲衡十分嚴肅。他說：「別人常說我即使笑也好cool，不認識我的人，甚至覺得我好囂；其實認識後會發覺我一點也不cool，是一個很樂觀的人，而且好平易近人、好講得笑、也好玩得。見我邀請到那麼多嘉賓，就知我無乜得罪人啦！」

江伊晴：唔預我會嬲

江伊晴與何嘉莉獲伍仲衡邀請任嘉賓即一口答應。江伊晴更被伍仲衡大爆是鍾意唱歌的「咪霸」。她笑認很喜歡唱歌，平時冲涼會唱、搭車又唱、一起身又唱，無時無刻都唱歌。江伊晴稱對方叫到，也不敢不答應，因在她每個重要關口都有對方的存在，她說：「伍仲衡在我的音樂路上好重要，2007年推出的歌曲《傷情路》，是最多人認識的歌，就是他的作品；很多人說失戀時都是聽這首歌，有很多回憶。當年我在北京出碟開記者會，他二話不說立即飛到北京幫我彈琴。3年前舉行的入行10周年演唱會，都是他擔任音樂總監；我當時希望有一首講述自己人生經歷的歌紀念入行10周年，他即為我寫了《小燈塔》，他還在我的婚禮彈琴，由見證我出道到人生大事，每次最重要的場合都有他支持，所以我很多謝他；今次他開騷，我無可能不支持，如他不預我，反而會嬲！」

何嘉莉：唱不到少女感覺

何嘉莉表示在伍仲衡入行不久已認識對方，1998年兩人參加「CASH流行曲創作大賽」奪冠；伍仲衡首次擔任監製的作品就是何嘉莉的《愈錯愈愛（極樂）》，她說：「記得伍仲衡當年在錄音室十分嚴格，錄這首歌需要飈高音，他要我飈足10小時才收貨，攰到爆炸，當時我都好驚，這首歌是我最鍾意的歌曲之一，亦都是最難唱的一首歌，每次現場唱這首歌都會好驚，因為真的好難唱。」相隔18年再戰樂壇，何嘉莉笑言：「經歷了這麼多人生不同階段，已經唱不到少女感覺，想扮少女都難，不過都要認真練歌，要對得住大家及自己。」

場地：感恩製作

伍仲衡/髮型：Casei Wu @ Beijing Hair Culture CWB

何嘉莉/髮型：Matt Chiu @Xenter Hair Salon

江伊晴/髮型：Terryyeung @yonda.hair

服裝：Less is more

記者：林祖傑