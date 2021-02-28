患肺癌中風 康復八九成 陳惠敏食得瞓得︰年底復工

【明報專訊】陳惠敏、盧惠光、敖嘉年昨日到尖沙嘴為冰室開幕任嘉賓。一年前患肺癌第三期的陳惠敏面色紅潤、中氣十足，他表示康復了八九成，但每個月仍要到醫院覆診接受治療。他承認肥了一點，因之前不可以做運動，「目前體重140磅，較最弗時肥了四五磅，現在開始做回運動，在西貢家附近行山。（是否要戒口？）我睇西醫不用戒口，醫生叫我吃多啲，所以什麼都吃，現在食得瞓得」。何時復工？他透露自兩年前中風至今一直沒開工，「我是運動家、拳擊家，又識功夫，突然中風半邊身癱瘓，手腳不能郁動，初時真的好驚、不開心。幸我底子好，約半年就開始康復」。他年底會為亞視演出和監製劇集，不擔心會操勞，自認是辛苦命，沒工作反而更辛苦。提到女兒陳映諭早前涉普通襲擊被捕一事？他說：「沒事了，罰款500元。」

盧惠光望大仔事業有成才結婚

盧惠光育有兩子，他表示大仔讀物理治療，下月回英國繼續學業，因要在當地實習4星期才可以畢業。問到大仔有否拍拖？他說從不過問，但相信一定有拍拖。可能快做老爺？他希望大仔事業有成才結婚；他又表示見到兒子長大好開心，現時比他還要高。細仔讀中二成績不錯，之後也會赴英升學。

敖嘉年自認蠢，不敢投資做生意，也不敢買股票；他初入行時曾信了「貼士」，用4000多元買股票，數天便蝕光，感到非常肉赤，自知無橫財命，要靠勞力掙錢。

記者︰柯美

攝影︰孫華中