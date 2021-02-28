前警員批懸賞或助長歹徒綁架名人寵物 Lady Gaga兩愛犬安全尋回

Lady Gaga的愛犬Gustav和Koji美國時間周三被綁走，周五已尋回，未知是否跟Gaga懸賞390萬港元有關，但有前警員批評這不是好方法。

【明報專訊】百變天后Lady Gaga經常透過社交媒體上載跟法國鬥牛犬Gustav、Koji和Miss Asia的合照，怎料引來歹徒垂涎，美國時間本月24日（周三）晚，Gustav及Koji在洛杉磯街頭遭人綁架，負責拖狗散步的30歲保母Ryan Fischer跟兩名疑犯糾纏期間，更遭槍傷胸部；Gaga懸紅50萬美元（約390萬港元）希望尋回愛犬，並承諾不會追問消息來源。未知是否懸紅奏效，前日Gustav及Koji已被尋回，並交到警局，再由Gaga的職員接走；但有前警員批評懸賞或帶動名人寵物變成歹徒綁架、勒贖的歪風。

據美國娛樂網站TMZ報道，Ryan Fischer當時帶着Lady Gaga的三頭愛犬：Gustav、Koji和Miss Asia散步，一輛白色汽車駛至，戴着棒球帽的兩名黑人男子下車，企圖搶走3犬，Ryan拚命抵抗，其中一名疑犯開槍，Ryan胸部中彈倒臥地上，疑犯搶走Gustav和Koji登車離去，Miss Asia則逃回Ryan身邊，避過一劫。

尋犬者身分及地點保密

Ryan送院搶救後傷勢嚴重，但情况穩定，目前在醫院休養。Gaga隨後在社交網稱對方為保護她的「家庭成員」危及自己生命，將永遠是個英雄。Gaga又懸紅50萬美元（約390萬港元）希望尋回愛犬，並承諾不會追問消息來源。據報法國鬥牛犬在美國售價約1500至3000美元（約1.17萬至2.34萬港元）不等，若血統純正優良，身價可達1萬美元（約7.8萬港元）。

據美媒報道，周五晚上一名女士找到Gaga的兩頭狗狗，牠們亦安全，並把兩犬帶到洛杉磯韓國城的奧林匹克警署。至於該名女士的身分，以及在哪裏找到兩頭狗狗，警方表示：「因為刑事調查還在進行，同時考慮到當事人的安全，這名女士的身分和找到狗的地點將保密。」至於兩犬亦已交還Gaga的職員照顧。

據美媒報道，該女士與兩犬被劫走沒任何關係，她並非歹徒伙伴，也沒參與作案，但她怎樣找到兩犬的經過未明。Gaga懸賞尋兩犬時，有傳媒訪問了一名曾在FBI工作25年的前探員Frank Montoya Jr.，他表示，Gaga懸賞而且不問消息來源，並非好方法，尤其案件中有人被槍傷，擔心會因此帶動名人寵物變成歹徒綁架、勒贖的對象；正身在羅馬拍攝《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）新片《Gucci》的Gaga，暫沒有任何回應。