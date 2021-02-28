金素妍激嘴前夫《Penthouse 2》收視新高

【明報專訊】金素妍、柳真及尹鍾焄合演的韓國SBS電視台新劇《The Penthouse 2》，前晚播出第3集，收視攀升至18.9%及22.3%，瞬間最高達23.4%，再次成為開播以來最佳成績。第3集講述金素妍因聲帶發病找幕後代唱演出，卻跌落柳真設下的騙局。柳真為她代唱後，威脅她退出歌唱界。柳真女兒金賢秀本在美國求學，此時突然拿着歌唱比賽冠軍名銜返韓，要求重新入讀清雅演藝學校。該校負責人金素妍決定利用金賢秀制衡柳真，逼對方停止復仇。金素妍相約未婚夫嚴基俊共進晚餐，前夫尹鍾焄突然出現並強吻她，此時嚴基俊剛好抵達。

與《The Penthouse 2》同時段播出的JTBC新劇《怪物》，由《德魯納酒店》呂珍九與《吹笛子的男人》申河均合演，錄得4.3%收視，較上一集微升0.4個百分點。值得一提的是，KBS原定前晚首播由男團NCT成員在玹與《勁舞Dancing癲》朴慧秀合演的青春劇《Dear M》，但後者近日捲入校園暴力事件，臨時取消播放。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看《The Penthouse 2》及《怪物》。

文：蘇珮欣