【開箱】《拆彈專家2》港警抗恐襲 《逃獄兄弟》囚犯想家

【明報專訊】看《拆彈專家2》和《逃獄兄弟》前，聽了蕭若元和游學修在YouTube就港片是否已死的不同陳述。曾佔天時地利人和得享港片光輝歲月的蕭若元，批香港電影復蘇無望，不知道他怎看前述兩片？

有核彈還不交給國安？

《拆彈專家2》雖然是合拍片，但台前幕後甚至背景都以香港為主，而且投入不少資源炮製特技。故事講述拆彈專家潘乘風（劉德華飾）因公意外炸斷腳後，即使裝上義肢，努力復健，高層依然不讓他重回前線，令他十分憤怒；後來更愈見偏激轉投恐怖組織「復生會」陣營，並在一次行動中失憶。他的前女友兼反恐特勤隊總督察龐玲（倪妮飾）因而利用他失憶，找尋「復生會」下一恐襲計劃的線索。最終是潘乘風自知走了歪路，以死贖罪，減輕了「復生會」策動由載有核彈的機鐵衝向機場的浩劫。

此片去年聖誕在內地上映時成績不俗，累收逾13億人民幣，票房遠超另一香港導演林超賢差不多同期在大陸公映的《緊急救援》（25日在港上映）。《拆彈專家2》雖然是合拍片，除了女主角倪妮要配音較突兀外，整體算保留港味。劇本的粗疏，1980年代港片光輝歲月的慣見通病，此片不缺，包括為什麽謝君豪飾演的「復生會」首領馬世軍要策動恐襲？除有一段回憶片段顯示他童年時曾被同學欺凌外，香港或這世界冒犯了他什麽，致令要玉石俱焚？也許劉德華是主角，而且兼任監製，所以他扮演的潘乘風，魔警轉折也着墨較多，「忘恩負義，用完即棄」的怒火亦比較容易理解。

經過2019年及去年的港區國安法，即使沒有疫情，香港已是一個限聚都市；面對荷槍實彈（還要是核彈）的恐怖襲擊，維護國家安全這種頭等大事，剛獲財爺非經常性一筆過撥款80億元的國安開支，港片怎不給機會國安部門好好「守城」，還用得上拆彈專家？片中被轟炸的，還要是教統局、IFC、青馬橋、機鐵、機場等政府部門、金融重地及主要基建。

兒戲逃獄 別期望《月黑高飛》

至於《逃獄兄弟》，跟《拆彈專家2》正好相反，成本極低，連囚犯衣服上的名牌都好像是手寫的，全片僅靠一條似通非通的逃獄橋段貫穿90分鐘。

當年《監獄風雲2》已是講扮演囚犯的周潤發，為探訪被送到孤兒院的兒子，申請外出不遂，陰差陽錯參與了逃獄，並因此跟本來不和的大圈幫陳松勇結下友誼。

《逃獄兄弟》的角色設定也離不開《監獄風雲》脈絡；陳浩正（張繼聰飾）是典型醒目圓滑蠱惑仔，經常出入監房，為了換腎給媽媽而計劃逃獄，連名字也跟《監》片周潤發一樣叫阿正，並經常照顧監房新仔麥建天（栢天男飾）。後者本是建築師，含冤入獄，與當年梁家輝的角色耀仔幾乎一樣；還有譚耀文扮演的滾筒，黑幫大哥坐牢依舊兄弟成群，這角色可以是《監》片的傻標、大傻或者潮州佬；被判終身監禁又硬是要參與逃獄的刀疤（張建聲飾），則以《監》片大咪等惡霸角色為原型。當然，當年林嶺東拍的風雲三部曲，不管背景是要剿悍匪的警方臥底、斬殺黑社會說「入到學校我就係大佬」的溫老師，還是咬甩獄警殺手雄耳朵的阿正，都是怒火衝天。《逃獄兄弟》卻在賣溫情，包括要捐腎給母親的兒子，看女兒出嫁的爸爸，以及準備上訴的建築師，三人當中兩個都想着家人；後來張繼聰飾演的阿正甚至畫公仔畫出腸說，「沒有什麽比家人更珍貴」。所謂逃獄過程，倒十分兒戲，搞笑成分居多；雖然一樣爬渠出走，但千萬別期望此片是《月黑高飛》。