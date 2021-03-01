藝訓班同學聚首說從前 曾志偉現身講達哥「重新做人」

【明報專訊】無綫昨晚直播《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念 吳孟達》1小時特輯，邀請曾跟吳孟達（達哥）合作的台前幕後分享昔日相處點滴。開場時汪明荃介紹達哥是「演藝泰斗」、「黃金配角」。達哥是無綫第3期藝訓班學員，同班同學羅冠蘭、麥鎮江、伍潤泉、鄧英敏等細說從前。鄧英敏稱他們有「七君子」之稱，是畢業後仍留在娛樂圈的七個男同學；伍潤泉爆達哥好百厭，放學說帶同學往探險，原來是帶他們往九龍城寨開眼界。

杜德偉提到跟達哥首次在內地拍劇，媽咪張露探班，達哥視張露為偶像，要請食飯。當日達哥卻遲到，後來他現身時唱《給我一個吻》，哄得張露很開心，所以她也特別喜歡達哥。

節目尾聲無綫副總經理曾志偉現身說達哥的人生故事，稱他年輕成名，生活放任，欠下一身賭債，向藝人朋友甚至幕後借錢，令大家怕了叫他開工。有個很著名的好朋友不斷幫助他，有日這好朋友說不能再幫，怕繼續借錢給他，只會害了他。當時達哥覺得人生已到盡頭，到城門水塘想過跳下去，但最後還是回家。之後他決定重新做人，返TVB叫導演再用他。自此達哥成為一個不用帶劇本入廠，甚至連別人的劇本也熟讀的好演員。

娛樂組