爆疫商場舉行頒獎禮 袁富華蔡思韵全程戴罩

袁富華（左）和蔡思韵（右）前晚到近日接連爆疫的尖沙嘴K11 MUSEA，為《mm2新晉導演計劃2020》頒獎禮擔任嘉賓。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】導演關錦鵬及陳詠燊、袁富華（Ben）、蔡思韵前晚到尖沙嘴K11 MUSEA的戲院，為《mm2新晉導演計劃2020》頒獎禮擔任嘉賓。該商場持續爆發新冠病毒疫情，其中名潮食館出現超級傳播，商場宣布昨天起一連關閉兩日，安排所有租戶員工檢測，以及閉館消毒。mm2主辦方表示活動開始後才獲知相關新聞，已安排入場人士探熱、申報個人資料，並提示不要除口罩，儀式在一小時內完成，關錦鵬等嘉賓散會後匆匆離開，有傳媒為安全起見亦取消派員採訪。

Ben與蔡思韵知道該商場爆疫，Ben說：「所以全程戴口罩，我覺得注意衛生措施是個人責任，才能保護其他人。」蔡思韵亦稱外出會小心：「我長期袋住消毒搓手液。」

關錦鵬勉勵後輩多拍港片

Ben稱以往跟不少新導演合作，很多劇本都有質素，而且他們樂意學習和接受意見，但Ben自言也要生活，所以不能零片酬。蔡思韵表示作為新演員，跟新導演合作更容易溝通及擦出火花。

導演陳詠燊在台上表示最近經常聽到別人討論「香港影壇是否已死」，他鼓勵業界用行動表達想法：「當我看完這個比賽的參賽影片，我覺得影壇是向好的。」關錦鵬感恩能經歷不同年代的香港電影圈發展，他還勉勵後輩：「由心出發，拍多些跟香港有關的電影。」

記者：鍾一虹