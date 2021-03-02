《浪跡天地》趙婷華裔女導零的突破 沙查巴朗高漢封金球影帝 挖苦特朗普

《浪跡天地》是華裔女導演趙婷第3部長片，已經輕易拿下金球獎，難怪被視為下月舉行奧斯卡的熱門。（路透社）

【明報專訊】第78屆金球獎在一片「太白」爭議聲中結束，《浪跡天地》（Nomadland）獲選最佳電影（戲劇類）之餘，趙婷更成為史上首名奪得金球獎最佳導演的華裔女性；《波叔出城2》大熱捧走最佳電影（音樂或喜劇類），英國笑匠沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）同時贏得最佳男主角，他致謝辭時模仿前美國總統特朗普「要求重新點票」，又戲謔其律師朱利亞尼才是最佳喜劇演員，極盡挖苦之能事。

受到疫情影響，金球獎改以「半虛擬半真實」形式舉行，第4次擔任大會司儀的天娜菲（Tina Fey）和愛美寶拉（Amy Poehler），分別在紐約和洛杉磯主持頒獎禮，然後連線直播。頒獎嘉賓包括金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）等親臨現場，上台宣讀得獎名單，所有候選影星則留在家中等待公布賽果，然後透過視像會議程式致謝辭，這種模式已經成為疫下新常態。

首名華裔女性奪最佳導演

現年38歲的趙婷改編報道文學《游牧人生》拍成電影《浪跡天地》，成為金球獎大贏家之一，不單是首名獲頒最佳導演的華裔女性，也是繼《斷背山》李安後，第2名得獎的華裔導演。事實上，此片去年參展威尼斯，她已成為首名奪得最高榮譽金獅獎的華裔女導演，令本月15日公布奧斯卡提名名單的行情再度看漲。

趙婷致辭時，除了感謝《浪跡天地》製作團隊，特別提到戲中客串的「牧民」，大方跟她分享真實經歷。電影講述金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）扮演退休婦人，在內華達州小鎮公廠打工大半輩子，經濟危機導致公司倒閉，失去丈夫、工作及房子的她，決定收拾行裝，登上貨車以現代游牧民族姿態重新生活。

繼母宋丹丹讚好 章子怡期待奧斯卡

趙婷父親趙玉吉曾是首都鋼鐵公司的總經理及副董事，內地著名女星宋丹丹是其繼母。早年到英美留學，並在紐約大學修讀電影。出道作《哥哥教我唱的歌》已獲美國獨立精神電影獎提名；第2齣電影《再生騎士》獲康城影展的導演雙周藝術電影獎；《浪跡天地》只是她執導第3齣長片，已經揚威金球獎，前途無可限量。

宋丹丹得悉養女獲獎，隨即透過微博留言讚好：「你是我們家的傳奇，相信你的故事也會激勵無數中國的孩子們。」章子怡轉發她的微博後再撰文道賀：「恭喜趙婷！奧斯卡，期待起來。」

《波叔出城2》奪最佳電影兼男主角

另一方面，賽前獲3項提名的沙查巴朗高漢，結果不負眾望，憑《波叔出城2》包辦最佳電影（音樂或喜劇類）兼男主角，亦是他自2006年上映首集《波叔出城》後，相隔15年再奪金球獎影帝。他跟妻子艾娜費莎（Isla Fisher）得悉獲獎即興奮咀嘴，致謝時回復「波叔」毒舌本色，他先感謝金球獎主辦單位、「太白」的荷李活外國記者協會（HFPA）頒獎給他，藉此回應協會87名投票成員全屬白人的報道。

沙查：朱利亞尼才是最佳喜劇演員

沙查巴朗高漢其後開玩笑說特朗普得悉賽果後「要求重新點票」，原因是HFPA有大量已故成員加入投票行列，「這種說法真是大大的不敬呢」。《波叔出城2》其中一幕講述保加利亞女星瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）扮演15歲女記者，訪問特朗普的私人律師兼紐約前市長朱利亞尼，後者在過程中做出不雅舉動，結果被攝影師全程拍下，因此淪為笑柄。「波叔」致謝時舊事重提：「朱利亞尼才是最佳喜劇演員呢。」

（第78屆金球獎頒獎禮）