露莎雯佩克《完美監護人》喜劇封后

【明報專訊】《完美監護人》的英國女星露莎雯佩克（Rosamund Pike）擊敗對手《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）、《Music》姬韓遜（Kate Hudson）等，首奪金球獎最佳（音樂或喜劇類）女主角。她聞言即以雙手掩面，又搖曳火紅長裙，致謝時更高呼片名，「我敢打賭，我現在這個樣子看來很在乎，因為我真的很在乎」，狀甚興奮。

曾兩度失落金球獎

42歲露莎雯佩克過去憑《失蹤罪》及《第一眼戰線》兩度失落金球獎，今屆終於憑《完美監護人》榮膺影后。電影講述露莎雯佩克飾演的Marla，與同性戀人Fran經營專業監護人公司，跟醫生、護老院等有聯繫，表面取得法院頒令監護權，其實利用漏洞，乘機侵佔親友不多又缺乏自我照顧能力長者的財產。

提到她的競爭對手，露莎雯佩克特別點名《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華，並笑說：「《完美監護人》其中一幕講述我從沉沒的汽車裏游出水面，但我寧可再演一次，都不要跟朱利亞尼共處一室。」說的是瑪莉亞巴卡路華在《波叔出城2》扮演女記者，訪問特朗普的私人律師朱利亞尼，後者在過程中做出不雅舉動的醜聞。

（第78屆金球獎頒獎禮）